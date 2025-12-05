Астроном объяснил «сердцебиение» объекта 3I/ATLAS

«Сердцебиение» объекта 3I/ATLAS, который направляется к Земле, объясняется вращением ядра кометы и периодической потери массы через множественные струи, замеченные на снимках NASA. Об этом в интервью aif.ru заявил астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«Когда та или иная комета приближается к Солнцу, ее излучение нагревает поверхность кометы. В это время определенные участки ядра, содержащие более летучие вещества, начинают активно сублимировать. Этот газ, вырываясь из ядра, создает направленные струи. Важно понимать, что сублимация происходит не равномерно по всей поверхности кометы», — подчеркнул Киселев.

Межзвездный объект 3I/ATLAS через месяц окажется на минимальном расстоянии от Земли

3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, объект отличается необычной траекторией и огромной скоростью. По мнению ученого из Гарвардского университета Ави Леба, это НЛО, поскольку объект ведет себя не так, как обычные кометы.

Согласно новым данным, полученным учеными, 3I/ATLAS «дышит», имеет кольца идеального размера и отслаивается. Ожидается, что объект максимально приблизится к Земле 19 декабря.

Ранее RT сообщил, что космический телескоп TESS обнаружил межзвёздный объект 3I/ATLAS почти за два месяца до его официальной регистрации астрономами.

