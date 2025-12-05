Макрон: Евросоюз не может заставить Россию сесть за стол переговоров
У Европы в настоящее время нет возможности принудить Россию сесть с ней за стол переговоров по Украине. Как сообщает RT, об отом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, в этой связи Евросоюзу следует продолжать военную поддержку Киева, параллельно усиливая давление на экономику России.
«Украине необходимо единство между американцами и европейцами... Мы не должны поддаваться духу разделения между Европой и США», - добавил французский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд изъял у экс-заминистра обороны Иванова имущество на 1,2 млрд рублей
- В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил главу поселка Березовка
- Макрон: Евросоюз не может заставить Россию сесть за стол переговоров
- Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год
- «Культура без революции»: Почему в Перми «отменили» режиссера Бориса Мильграма
- Телеграм: Индия, удары по танкерам, обыски в Брюсселе
- Минцифры: Подтверждение входа на «Госуслуги» через СМС будет отменено
- Изобретатель Ревин получил 24 года колонии за передачу прожектора «Азову»
- Бизнес против природы: Эколог объяснила опасность «сплошных рубок» Байкала
- Минюст признал польский «Фонд поддержки гражданского совета» нежелательным в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru