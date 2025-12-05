По его словам, в этой связи Евросоюзу следует продолжать военную поддержку Киева, параллельно усиливая давление на экономику России.

«Украине необходимо единство между американцами и европейцами... Мы не должны поддаваться духу разделения между Европой и США», - добавил французский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».