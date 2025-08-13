«Неуловимые мстители» и «Вий»: Представлен окончательный список фильмов для школы

По его словам, предложено кино, снятое до 1991-го года. Список составлен в рамках поручения главы государства, которое должно было быть выполнено до 30 августа. В него вошли, в том числе, такие кинолетны, как «Неуловимые мстители», «Дикая собака Динго», «Алые паруса», «Руслан и Людмила», «Веселые ребята», «Гардемарины, вперед!», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «А зори здесь тихие», «Москва слезам не верит», «Преступление и наказание», Семнадцать мгновений весны» и другие.

Кинематографист отметил, что демонстрация фильмов должна быть отдельным предметом обязательной школьной программы. Это — самостоятельный предмет «История отечественного кинематографа», в рамках которого предполагаются коллективные просмотр и обсуждение кинопроизведений. Именно поэтому в перечень не включены многие достойные экранизации классической литературы, а также сериалы.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения захотело адаптировать список рекомендованных к семейному просмотру картин, подготовив программу для разных школьных предметов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

