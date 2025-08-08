Произведения современного кинематографа не отличаются друг от друга, заявил ТАСС актер и режиссер Александр Адабашьян. По его словам, кино стало однотипным, а при просмотре картины часто можно предсказать, каким будет развитие событий, и узнать финал, не досматривая кино. Герман-младший допустил, что обилие плохих фильмов затмевает удачные картины.

«Условный процент хороших фильмов у нас не меняется, как было 10-15%, так и осталось. Однако 30-40 лет назад ты мог видеть меньшее количество кино по телевизору и в кинотеатрах. Сейчас нас окружают платформы, бесконечные сериалы, фильмы. Если раньше из условных 100 фильмов 10 были хорошие, сейчас это 100 хороших из условной тысячи. Как в этом ориентироваться? Нас за последние годы накрыло цунами контента, который часто не имеет отношения ни к кинематографу, ни к искусству, ни к сопереживанию. Это просто продукт. Мне кажется, хорошее не может называться словом "продукт". Хороший фильм или сериал - произведение, которое делается искренне, в нем есть интерес к человеку, сострадание, попытка не быть банальным. Но, к сожалению, мы тонем в невероятном количестве бездарного. При таком перепроизводстве, как у нас, много плохих сериалов, при создании которых первичная задача не сделать хорошо, а создать условия обогащения для создателей», - сказал он.