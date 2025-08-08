Герман-младший: на тысячу фильмов в России приходится 100 удачных
Российский кинематограф отстает от советского, однако достойные фильмы снимают и сегодня, заявил НСН Алексей Герман-младший.
Сегодня только 100 фильмов из тысячи новых российских картин можно назвать примером хорошего кино, при этом главная проблема в изобилии контента, который часто не имеет отношения к кинематографу, сказал в эфире НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.
Произведения современного кинематографа не отличаются друг от друга, заявил ТАСС актер и режиссер Александр Адабашьян. По его словам, кино стало однотипным, а при просмотре картины часто можно предсказать, каким будет развитие событий, и узнать финал, не досматривая кино. Герман-младший допустил, что обилие плохих фильмов затмевает удачные картины.
«Условный процент хороших фильмов у нас не меняется, как было 10-15%, так и осталось. Однако 30-40 лет назад ты мог видеть меньшее количество кино по телевизору и в кинотеатрах. Сейчас нас окружают платформы, бесконечные сериалы, фильмы. Если раньше из условных 100 фильмов 10 были хорошие, сейчас это 100 хороших из условной тысячи. Как в этом ориентироваться? Нас за последние годы накрыло цунами контента, который часто не имеет отношения ни к кинематографу, ни к искусству, ни к сопереживанию. Это просто продукт. Мне кажется, хорошее не может называться словом "продукт". Хороший фильм или сериал - произведение, которое делается искренне, в нем есть интерес к человеку, сострадание, попытка не быть банальным. Но, к сожалению, мы тонем в невероятном количестве бездарного. При таком перепроизводстве, как у нас, много плохих сериалов, при создании которых первичная задача не сделать хорошо, а создать условия обогащения для создателей», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, для появления кинематографистов, сопоставимых по таланту с режиссерами советского времени, современному обществу важно ответить на несколько вопросов.
«В советское время были великие мастера: Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Элем Климов. Сейчас у нас нет сопоставимых величин. Чтобы они появились, общество должно ответить на некоторое количество вопросов. Например, что такое искусство кинематографии? Какова его цель? Какая степень автономности художника? О каких изъянах общества мы можем говорить? Что не запрещено законом или какими-то другими регламентациями? Что такое любовь к стране, эмпатия? Где грань между подлинным сопереживанием и уважением к родине и неким количеством кинематографистов, которые не являются талантливыми, родину не любят, но всех учат, как любить. Мне кажется, Адабашьян в чем-то прав, стало хуже, чем в советские времена. Тем не менее я не считаю, что это катастрофа. Достойные работы есть, их, к сожалению, просто недостаточно для той степени проникновения медиа в общество, как сейчас», - пояснил Герман-младший.
Ранее кинорежиссер Александр Сокуров в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что в советское время талантливыми были 7 из 10 режиссеров, сегодня же образование и талант имеет лишь каждый десятый кинематографист.
