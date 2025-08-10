Адабашьян: кино XXI века ориентировано на кассу и вкусы зрителей, а не на смысл

"У них задача заработать и полюбиться публике", - сказал он.

По словам Адабашьяна, основная задача современного кинематографа заключается в том, чтобы «попасть в тренд». Он подчеркнул, что режиссёрам, а особенно продюсерам, важно снимать то, что будет востребовано у зрителей и соответствует текущей моде.

Актер сравнил современную киноиндустрию с бизнесом быстрого питания, где компаниям приходится постоянно изобретать способы привлечения клиентов. Он отметил, что сегодня зритель стоит перед выбором: пойти либо в заведение типа «Вкусно — и точка», либо в кинотеатр. Чтобы побудить аудиторию выбрать просмотр фильма, кинематографу, по его мнению, приходится делать контент ярким, броским и соответствующим актуальным трендам.

Армен Адабашьян родился 10 августа 1945 года. За свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах и телесериалах. Удостоен звания заслуженного художника РСФСР (1983) и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (2016).

