Адабашьян: кино XXI века ориентировано на кассу и вкусы зрителей, а не на смысл
Современное кино стало ориентироваться прежде всего на зрительские симпатии и кассовый успех, а не на авторскую идею. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС актер и режиссер Александр Адабашьян.
"У них задача заработать и полюбиться публике", - сказал он.
По словам Адабашьяна, основная задача современного кинематографа заключается в том, чтобы «попасть в тренд». Он подчеркнул, что режиссёрам, а особенно продюсерам, важно снимать то, что будет востребовано у зрителей и соответствует текущей моде.
Актер сравнил современную киноиндустрию с бизнесом быстрого питания, где компаниям приходится постоянно изобретать способы привлечения клиентов. Он отметил, что сегодня зритель стоит перед выбором: пойти либо в заведение типа «Вкусно — и точка», либо в кинотеатр. Чтобы побудить аудиторию выбрать просмотр фильма, кинематографу, по его мнению, приходится делать контент ярким, броским и соответствующим актуальным трендам.
Армен Адабашьян родился 10 августа 1945 года. За свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах и телесериалах. Удостоен звания заслуженного художника РСФСР (1983) и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации (2016).
Ранее писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил, что 90% российских фильмов должны быть о национальных ценностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
