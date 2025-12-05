Суд изъял у экс-заминистра обороны Иванова имущество на 1,2 млрд рублей

Как сообщает RT, в доход государства была обращёна усадьба Софьи Волконской в Чистом переулке в Москве. Также были изъяты дом в элитной подмосковной деревне Раздоры, квартира в центре Москвы, 11 земельных участков в Карелии и Подмосковье.

Кроме того, в список изъятого имущества вошли 35 автомобилей, коллекция из 30 представляющих культурную ценность картин, 26 экземпляров раритетного оружия, десять антикварных печатных изданий, более 40 пар часов, свыше 2,5 кг ювелирных украшений из золота, платины и серебра, с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями.

Ранее Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-судье Верховного суда России Виктору Момотову об изъятии активов, рыночная стоимость которых составляет не менее девяти млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».