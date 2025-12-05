Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в РФ
5 декабря 202518:54
Доступ к игровому сервису Minecraft в России не блокируется. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве указали, что распространяемая в ряде Telegram-каналов информация о якобы внесении популярной игры в перечень запрещённых не соответствует действительности.
«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», - говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеосвязи FaceTime, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
