Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в РФ

Доступ к игровому сервису Minecraft в России не блокируется. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Роскомнадзоре.

Мизулина обеспокоилась блокировкой Roblox

В ведомстве указали, что распространяемая в ряде Telegram-каналов информация о якобы внесении популярной игры в перечень запрещённых не соответствует действительности.

«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеосвязи FaceTime, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
