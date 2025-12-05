Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в РФ

В ведомстве указали, что распространяемая в ряде Telegram-каналов информация о якобы внесении популярной игры в перечень запрещённых не соответствует действительности.

«Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе», - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор ввел ограничительные меры в отношении сервиса видеосвязи FaceTime, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».