«Кризиса не будет»: Российские банки наживаются на высоких ставках
Банки накапливали капитал для того, чтобы снизить вероятность системного кризиса, заявил в беседе с НСН финансовый аналитик Егор Лопатин.
Рост просрочки происходит из-за низких темпов выдачи кредитов, заявил НСН старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин.
В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут «Известия». На октябрь доля «плохих» ссуд, по которым не платят более трех месяцев, достигла 7%. Критическим считается уровень в 10%. Это означает, что системный банковский кризис может возникнуть к октябрю. Плохие кредиты замечены и у потребителей, и у бизнеса. Лопатин отметил, что динамика по необеспеченной рознице, которая дала наибольший вклад в прирост просрочки по рознице, сейчас околонулевая.
«По последним данным на 1 октября 2025 года, доля просроченной задолженности в корпоративном сегменте составила 2,7%, а в розничном сегменте 4,7%. Если смотреть на эти два показателя в динамике за год, то там действительно есть прирост. В корпоративном сегменте он номинальный, 0,1% пункта, а в розничном ситуации хуже. В среднем качество портфеля ухудшилось. Дело в том, что на фоне высоких ставок и мер регулятора, которые он предпринимал в прошлом году, неоднократно повышая требования к выдаче кредитов в рыночном сегменте, динамика по необеспеченной рознице, которая дала наибольший вклад в прирост просрочки по рознице, сейчас околонулевая. Это означает, что фактически не происходит размытия доли просрочек, которое в прошлые периоды происходило. Из-за низких темпов выдачи кредитов и происходит рост просрочки. Говорить о том, что он какой-то катастрофический, я точно не буду», - сказал эксперт.
По его словам, из-за высоких ставок российские банки продолжают наращивать свой капитал, который покрывает убытки, связанные с просрочкой, с запасом.
«Центробанк вовремя ужесточил регулирование, и сейчас мы не наблюдаем каких-то катастрофических цифр. Сейчас кредиты одобряют заемщикам с более низкой долговой нагрузкой, поэтому вероятность просрочки по ним гораздо ниже, чем по кредитам, которые выдавались в 2023-2024 годах. Важно понимать, что показатель доли просрочки сам по себе может звучать страшно, но дело в том, что банки формируют резервы под эти проблемные ссуды, а прибыль банковского сектора сейчас находится на хорошем уровне. Банки наращивают свой капитал и могут эти убытки абсорбировать своим капиталом и своей прибылью. Из-за того что ставки очень высокие, они перекрывают эти резервы с запасом. Говорить о том, что в следующем году будет какой-то кратный рост этой доли просрочки, я не решусь, просто потому, что сейчас темпы выдачи довольно низкие. Важно понимать, что банки накапливали капитал и продолжают его накапливать для того, чтобы вероятность системного кризиса очень сильно снизить», - пояснил Лопатин.
Ранее стало известно, что банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
