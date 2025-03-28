Слить или не слить? Объединение «Ленкома» с ЦДР изумило театралов

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Заданный в прошлом году тренд на объединение нескольких театров под крылом одного руководителя продолжает набирать обороты. На этот раз пришло время режиссера Владимира Панкова, сообщившего о присоединении к «Ленкому Марка Захарова» «Центра драматургии и режиссуры» (ЦДР).

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и ректор ГИТИСа Григорий Заславский измерили глубину театральных трансформаций количеством худруков.

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Режиссер Владимир Панков (на фото), имя которого в этом году заиграло новыми красками, был художественным руководителем ЦДР с 2016 года. Худруком «Ленкома» он стал после январского конфликта в этом театре, стоившего директорской должности Марку Варшаверу.

Работа на два фронта оказалась недолгой – Панков в конце марта объявил об объединении «Ленкома» и ЦДР. По его мнению, «несовместимое» вполне совмещается.

В.ПАНКОВ: «На первый взгляд, у этих театров мало точек соприкосновения: «Ленком» – культовый театр, он скоро отметит столетие, а ЦДР – молодёжная площадка для эксперимента. Но оба эти театра – авторские, а их различие – это и есть залог баланса. В результате объединения у нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссёров, актёров: от школы через студию – ЦДР, площадку для творческого поиска, к театру – «Ленкому».

А вот ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский разочарован таким объединением.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Ничего положительного в этом быть не может, потому что каждый театр прекрасен своей уникальностью, но мы сегодня подошли к ситуации, к сожалению, кризиса лидеров, художественных лидеров. Это следствие объективного кризиса. Талантливые режиссеры приходят, но они не худруки. Потому что худрук, к сожалению, не может существовать в безвоздушном пространстве замка из слоновой кости. Это все-таки должен быть человек, который хоть что-то понимает, в том числе, в происходящем сегодня в мире. А не только запереться в репетиционном зале и думать, как сегодня может быть интересно интерпретирована вот эта пьеса Гауптмана или Метерлинка».

О кризисе худруков уже успела заявить министр культуры Ольга Любимова, объяснив именно этим объединения театров.

Основатель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский также указал на разницу между режиссером и художественным руководителем.

М.РОЗОВСКИЙ: «Молодые режиссеры часто похожи на попрыгунчиков – в одном театре поставили что-то, потом в другом, в третьем. А вот художественный руководитель должен черную работу выполнять так же истово, как и чисто постановочную свою работу. Это другая совсем профессия, другая ответственность, другое понимание театрального организма. Это очень непросто - руководить театром, потому что здесь и психологические задачи надо уметь решать, не просто ставить спектакли как таковые. Поэтому многие молодые боятся брать на себя эту ответственность».

М.СИНТИН: «Дорогие, уважаемые деятели культуры. Да где им, тем самым молодым режиссерам, набраться опыта, если все места давно заняты? Конечно, им приходиться скакать из театра в театр в надежде, что тебя заметят и, может быть, тебя когда-нибудь пригласят на место главного режиссера к умудренному годами худруку, а там, глядишь, и на его место».

