Слить или не слить? Объединение «Ленкома» с ЦДР изумило театралов
Марк Розовский объяснил отличие «попрыгунчиков» от худруков, Григорий Заславский указал на «замки из слоновой кости», а Кирилл Крок вспомнил Олега Табакова, не пожелавшего «сливать» МХТ с Табакеркой.
Объединение Панкова: «Совместить несовместимое»
Заданный в прошлом году тренд на объединение нескольких театров под крылом одного руководителя продолжает набирать обороты. На этот раз пришло время режиссера Владимира Панкова, сообщившего о присоединении к «Ленкому Марка Захарова» «Центра драматургии и режиссуры» (ЦДР).
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский и ректор ГИТИСа Григорий Заславский измерили глубину театральных трансформаций количеством худруков.
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Режиссер Владимир Панков (на фото), имя которого в этом году заиграло новыми красками, был художественным руководителем ЦДР с 2016 года. Худруком «Ленкома» он стал после январского конфликта в этом театре, стоившего директорской должности Марку Варшаверу.
Работа на два фронта оказалась недолгой – Панков в конце марта объявил об объединении «Ленкома» и ЦДР. По его мнению, «несовместимое» вполне совмещается.
В.ПАНКОВ: «На первый взгляд, у этих театров мало точек соприкосновения: «Ленком» – культовый театр, он скоро отметит столетие, а ЦДР – молодёжная площадка для эксперимента. Но оба эти театра – авторские, а их различие – это и есть залог баланса. В результате объединения у нас появится единая линия развития для молодых и перспективных режиссёров, актёров: от школы через студию – ЦДР, площадку для творческого поиска, к театру – «Ленкому».
А вот ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский разочарован таким объединением.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Ничего положительного в этом быть не может, потому что каждый театр прекрасен своей уникальностью, но мы сегодня подошли к ситуации, к сожалению, кризиса лидеров, художественных лидеров. Это следствие объективного кризиса. Талантливые режиссеры приходят, но они не худруки. Потому что худрук, к сожалению, не может существовать в безвоздушном пространстве замка из слоновой кости. Это все-таки должен быть человек, который хоть что-то понимает, в том числе, в происходящем сегодня в мире. А не только запереться в репетиционном зале и думать, как сегодня может быть интересно интерпретирована вот эта пьеса Гауптмана или Метерлинка».
О кризисе худруков уже успела заявить министр культуры Ольга Любимова, объяснив именно этим объединения театров.
Основатель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский также указал на разницу между режиссером и художественным руководителем.
М.РОЗОВСКИЙ: «Молодые режиссеры часто похожи на попрыгунчиков – в одном театре поставили что-то, потом в другом, в третьем. А вот художественный руководитель должен черную работу выполнять так же истово, как и чисто постановочную свою работу. Это другая совсем профессия, другая ответственность, другое понимание театрального организма. Это очень непросто - руководить театром, потому что здесь и психологические задачи надо уметь решать, не просто ставить спектакли как таковые. Поэтому многие молодые боятся брать на себя эту ответственность».
М.СИНТИН: «Дорогие, уважаемые деятели культуры. Да где им, тем самым молодым режиссерам, набраться опыта, если все места давно заняты? Конечно, им приходиться скакать из театра в театр в надежде, что тебя заметят и, может быть, тебя когда-нибудь пригласят на место главного режиссера к умудренному годами худруку, а там, глядишь, и на его место».
От Табакова до Женовача: «Мудрость против тренда»
Не обошел тему нового объединения и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, который в последнее время плодовит на резкие заявления с критикой «вышестоящих организаций».
Крок указал в этой связи на Серея Женовача и Олега Табакова, которые имели опыт художественного руководства двумя театрами, но их не объединяли.
К.КРОК: «Я всегда говорил, что не понимаю логику объединения разных культурных институций (а в данном случае театров) под единое начало. В свое время, когда Сергея Васильевича Женовача назначили художественным руководителем МХТ им. Чехова, я говорил ему о том, что не нужно идти на объединение СТИ и МХТ, приводил пример Олега Павловича Табакова, который будучи худруком театра в Камергерском, никогда не пытался слить его с Табакеркой, хотя в данном случае это было бы логичнее. Олег Павлович был мудрым руководителем и не сделал этого. Сегодня же это стало трендом. ЦДР и «Ленком» — совершенно разные, по сути, театры, объединились. Их связывает только одно: тут и там Владимир Панков. Я развожу руками…»
М.СИНТИН: «Считаю искусственно созданный тренд на объединение театров опасным для существования русского репертуарного театра. Он сформирован и направлен на сокращение числа таких учреждений, пока только в Москве, но эта практика со временем может распространиться и дальше. В стране уже давно объединяют музеи и библиотеки. Цель, на мой взгляд, одна – сократить число бюджетных учреждений. Мы уже потеряли Центр имени Мейерхольда, теперь вот Центр режиссуры и драматургии, Театр Романа Виктюка, Театр Армена Джигарханяна. А какие за последнее время новые театры возникли? А сейчас в России театральный бум. Желающих посещать театр стало больше, а самих театров меньше».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
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