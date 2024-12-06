«А король-то голый!»: Куда ведет тренд на совместительство в театрах
Дмитрий Певцов «хохочет», глядя на кадровые решения, Заславский защитил от него Богомолова, а Галахова указала, чем отличаются ситуации с театрами Машкова и Герасимова.
Смех Певцова и талант Богомолова
Театральное сообщество взбудоражили слова актера и депутата Дмитрия Певцова, раскритиковавшего на примере Константина Богомолова практику назначения одного и того же человека худруком разных театров.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Ольга Галахова взвесили плюсы и минусы тренда на совместительство, поглощающего ведущие театры.
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Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что сейчас такое время, когда могут дать в управление сразу три театра «одному человеку, который никакого отношения к театру не имеет вообще».
«Остается только хохотать и смеяться по поводу кадровых решений», - отметил в этой связи депутат.
В качестве примера он привел Константина Богомолова (на фото), который, по словам Певцова, за все время не создал ничего выдающегося. Он также считает, что Богомолов прославился, благодаря лишь своим эпатажным постановкам и личным связям, а вовсе не творческим заслугам.
Однако, ректор ГИТИСа Григорий Заславский не разделил скепсис Певцова в отношении Богомолова.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Мне очень хотелось бы узнать, видел ли хоть один спектакль Богомолова Дмитрий Анатольевич Певцов, потому что, боюсь, что он не видел ни одного. Богомолов - очень разнообразный режиссер, у него очень разные спектакли и он очень талантливый человек. Я не имею права что-либо советовать выдающемуся артисту Дмитрию Певцову, но в качестве доброго совета от человека, который к нему хорошо относится и ценит его, как актера, я бы посоветовал сходить на спектакль "Таня", например, или на "Веронику", это по "Вечно живым" Розова».
А вот театральный критик Ольга Галахова напротив, поддержала Певцова, напомнив, что раньше при назначении на пост художественного руководителя было принято советоваться с профессиональным сообществом.
О.ГАЛАХОВА: «Мне кажется, что это правильно. А когда в каких-то кулуарах наша бюрократия начинает шуровать, причем мы понимаем, что идет борьба не репутаций художественных, а борьба связей, то я не уверена, что это решение, которое даст плодотворный результат. Мы не видим стратегии развития московских театров. Может она есть, я не знаю, но я ее не понимаю. Ее нам особо не объясняют, нам только сообщают: назначили того, назначили сего. А почему назначили? Какие были предварительные общественные обсуждения, профессиональные, в Союзе театральных деятелей, в режиссерской гильдии, спросили коллег по цеху? Даже в Министерстве культуры СССР в самые мрачные времена и то решение не принимали, пока не выслушают мнение, условно говоря, Товстоногова и Любимова. А сейчас за нас решают. При этом, если не получится, ответственности никто не несет».
М.СИНТИН: «Дело даже не в том, что кому-то тот или иной деятель театра не нравится. Важно поддерживать в театральной жизни Москвы и России разнообразие, не стараться всех уравнять под одну гребёнку. У нас много молодых и уже не совсем молодых режиссеров, которым надоело ходить, предлагая свои постановки, или ждать, пока позовут. Многие из них готовы взять на себя ответственность по руководству театром. К тому же сейчас действует контрактная система, если в должности худрука он не сможет себя проявить, это место сможет занять кто-то другой».
От Машкова до Герасимова: справедливость и скоропалительность
Владимир Машков возглавляет сегодня Театр Олега Табакова и «Современник», а Евгений Герасимов - Театр на Малой Ордынке и Театр Сатиры (с присоединенной к нему «Прогресс сценой», бывший Театр Армена Джигарханяна). Ольга Галахова попыталась объяснить логику этих назначений, констатировав, что совмещение совмещению рознь.
О.ГАЛАХОВА: «Машков - ученик Табакова, он получил сначала Табакерку. Если учесть, что Владимир Львович в этом театре с самого начала, он участвовал в его строительстве в буквальном и переносном смысле, то это назначение абсолютно справедливо. Что касается «Современника», то здесь тоже есть перекличка со школой-студией МХАТ с Олегом Ефремовым, с Табаковым. И тут есть резон, когда при «Современнике» есть еще один коллектив - молодой спутник. Это два театра одного направления. Большая сцена со славным историческим прошлым и молодое новое образование. В перспективе это может стать одним театром. Тут есть свои резоны.
Что касается Герасимова, то я не знаю, чем руководствовались, когда назначали эту кандидатуру. На мой взгляд, все-таки стоило бы сначала понять его возможности. Да, взяв Театр Луны, Герасимов какие-то подвижки сделал, но сильно - не успел. И я бы подождала и не спешила, нужно все-таки посмотреть, насколько в должности художественного руководителя человек способен развернуть программу, репертуар, труппу... Мне кажется, что это назначение скоропалительное. Можно было бы разнообразить выбор кандидатов. Ведь есть еще режиссеры, которым необходимо дальнейшее развитие. Вот, например, Владимир Панков зажат в малых пространствах, в то время как мы знаем, что он с успехом ставит на больших сценах, в том же «Современнике», и в театре «ET Cetera». Почему бы не рассмотреть дальнейшее становление этого талантливого режиссера? Он доказал, что может работать и в малых формах, и в больших, создавать очень интересный репертуар».
При этом Галахова отказалась говорить о Константине Богомолове, который руководит «Театром на Бронной» (бывший театр на Малой Бронной) и Сценой Мельников (бывший театр Романа Виктюка), пояснив «Я считаю, что чем больше мы о нем говорим, тем хуже для искусства».
М.СИНТИН: «А может, таким образом чиновники от культуры пытаются сократить число государственных театров? Современник и Театр Олега Табакова объединят. Бывший театр Армена Джигарханяна уже присоединили к Театру Сатиры, теперь их вместе сольют в одно предприятие с Театром на Малой Ордынке. Может в этом заключается та самая стратегия по развитию театров Минкультуры? Дмитрий Певцов оказался первым, кто не побоялся сказать: а король-то голый!»
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