«А король-то голый!»: Куда ведет тренд на совместительство в театрах

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Театральное сообщество взбудоражили слова актера и депутата Дмитрия Певцова, раскритиковавшего на примере Константина Богомолова практику назначения одного и того же человека худруком разных театров.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Ольга Галахова взвесили плюсы и минусы тренда на совместительство, поглощающего ведущие театры.

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Народный артист России Дмитрий Певцов заявил, что сейчас такое время, когда могут дать в управление сразу три театра «одному человеку, который никакого отношения к театру не имеет вообще».

«Остается только хохотать и смеяться по поводу кадровых решений», - отметил в этой связи депутат.

В качестве примера он привел Константина Богомолова (на фото), который, по словам Певцова, за все время не создал ничего выдающегося. Он также считает, что Богомолов прославился, благодаря лишь своим эпатажным постановкам и личным связям, а вовсе не творческим заслугам.

Однако, ректор ГИТИСа Григорий Заславский не разделил скепсис Певцова в отношении Богомолова.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Мне очень хотелось бы узнать, видел ли хоть один спектакль Богомолова Дмитрий Анатольевич Певцов, потому что, боюсь, что он не видел ни одного. Богомолов - очень разнообразный режиссер, у него очень разные спектакли и он очень талантливый человек. Я не имею права что-либо советовать выдающемуся артисту Дмитрию Певцову, но в качестве доброго совета от человека, который к нему хорошо относится и ценит его, как актера, я бы посоветовал сходить на спектакль "Таня", например, или на "Веронику", это по "Вечно живым" Розова».

А вот театральный критик Ольга Галахова напротив, поддержала Певцова, напомнив, что раньше при назначении на пост художественного руководителя было принято советоваться с профессиональным сообществом.

О.ГАЛАХОВА: «Мне кажется, что это правильно. А когда в каких-то кулуарах наша бюрократия начинает шуровать, причем мы понимаем, что идет борьба не репутаций художественных, а борьба связей, то я не уверена, что это решение, которое даст плодотворный результат. Мы не видим стратегии развития московских театров. Может она есть, я не знаю, но я ее не понимаю. Ее нам особо не объясняют, нам только сообщают: назначили того, назначили сего. А почему назначили? Какие были предварительные общественные обсуждения, профессиональные, в Союзе театральных деятелей, в режиссерской гильдии, спросили коллег по цеху? Даже в Министерстве культуры СССР в самые мрачные времена и то решение не принимали, пока не выслушают мнение, условно говоря, Товстоногова и Любимова. А сейчас за нас решают. При этом, если не получится, ответственности никто не несет».

М.СИНТИН: «Дело даже не в том, что кому-то тот или иной деятель театра не нравится. Важно поддерживать в театральной жизни Москвы и России разнообразие, не стараться всех уравнять под одну гребёнку. У нас много молодых и уже не совсем молодых режиссеров, которым надоело ходить, предлагая свои постановки, или ждать, пока позовут. Многие из них готовы взять на себя ответственность по руководству театром. К тому же сейчас действует контрактная система, если в должности худрука он не сможет себя проявить, это место сможет занять кто-то другой».

