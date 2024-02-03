Скандальный «Мастер»: Кинолента по роману Булгакова лидирует в прокате
Зрители голосуют рублем за новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Лошкина.
Певец и композитор Юрий Лоза назвал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» очередной бессмысленной экранизацией романа Михаила Булгакова.
Творческие споры
«После экранизации Владимира Бортко никакого смысла снимать „Мастера и Маргариту“ нет: кто-то хотел повыпендриваться, кто-то — голенькой побегать, но по-новому раскрыть содержание романа не удалось», - заявил Лоза в беседе с изданием «Ридус».
Певец также признался, что не смотрел новую киноленту и не планирует.
Схожую позицию занимает российский кинорежиссер Андрей Кончаловский, который признался, что у него больше нет желания смотреть экранизации «Мастера и Маргариты». По словам режиссера, ему нравится читать книгу.
Он обратил внимание, что интерпретация произведения на экране зачастую искажает смысл оригинала, пишет LIFE.ru.
Забрать деньги и посадить!
Кроме культурных и вкусовых споров с премьерой связаны и политические. Самый кассовый фильм последних выходных – «Мастер и Маргарита» – оказался в центре скандала из-за антивоенного поста его режиссера, Михаила Локшина. В 2022 году он, как выяснилось сейчас, в соцсетях осудил СВО, а потом писал, что надеется на победу Киева.
Telegram-канал Readovka назвал родившегося в США режиссера «русофобом», обвинив его в «ненависти к русскому миру». После этого общественная организация «Зов народа» обратилась к главам следственного комитета и ФСБ с просьбой завести на Локшина уголовное дело «за фейки о российской армии», внести его в список экстремистов и террористов, а также ограничить возможность работы в России. По данным СМИ, Локшин удалил резонансные посты. При этом местом его жительства указывают Лос-Анджелес.
В Новосибирске лидер регионального Союза отцов Сергей Майоров вообще потребовал посадить Михаила Локшина, который, по его мнению, финансировал ВСУ. Майоров назвал творческого деятеля предателем Родины.
«Уверен, гонорары от фильма пойдут туда же. Почему его до сих пор не посадили?», — подчеркнул глава Союза отцов в интервью изданию atas.info.
Оправдываться за Локшина пришлось компании «Марс Медиа», которая продюсировала фильм «Мастер и Маргарита». Там пояснили, что гражданин США русского происхождения закончил работу над фильмом еще осенью 2021 года, после чего уехал в США, а дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма.
«Картина создана при поддержке государства, без помощи которого создать такой масштабный проект было бы невозможно. Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма», - сообщает также продюсерский центр.
Бюджет новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях составил свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера картины Игоря Толстунова.
Он отметил, что сначала был один концепт, но потом его «серьезно скорректировали». Он выразил уверенность, что «Мастер и Маргарита» станет большим кино на российском рынке.
«Наверное, около семи лет это заняло все», - сказал продюсер.
Реакция власти
Несмотря на вложения государства в фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», депутат Госдумы Михаил Делягин призвал национализировать киноленту, передает Telegram-канал Shot.
Из-за скандала вокруг режиссера политик призвал направить прибыль от картины в бюджет России.
Зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил НСН, что не стоит убирать имя режиссера Михаила Локшина из титров фильма «Мастер и Маргарита» в связи с начавшимся скандалом.
«Думаю, убирать имя режиссера из титров бессмысленно, что называется, много чести. Я лично не слышал, чтобы он поддерживал Украину, могу судить только по публикациям. Если все подтвердится, он заслуживает не просто порицания, а других правовых последствий. Но это позиция человека. А как режиссер он снял фильм, и если фильм действительно талантливый, он заслуживает того, чтобы его показывали. Тем более, на него уже потратили государственные средства. Было бы не разумно разбрасывать деньги из-за того, что режиссер сделал не самые хорошие заявления», - сказал он.
Слово пацана и данные проката
Актер Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», ответил всем критикам кинокартины в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Он опубликовал кадр из знаменитой экранизации Владимира Бортко повести Булгакова «Собачье сердце», где персонаж Филипп Преображенский о чем-то задумался. Под ним Цыганов сделал надпись, отсылающую к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…» — написал он.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова возглавил российский кинопрокат. С момента премьеры 25 января кассовые сборы ленты, по данным Единой Автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах фильмов в кинозалах, на 3 февраля составили 798 532 391 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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