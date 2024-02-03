Скандальный «Мастер»: Кинолента по роману Булгакова лидирует в прокате

Забрать деньги и посадить!

Кроме культурных и вкусовых споров с премьерой связаны и политические. Самый кассовый фильм последних выходных – «Мастер и Маргарита» – оказался в центре скандала из-за антивоенного поста его режиссера, Михаила Локшина. В 2022 году он, как выяснилось сейчас, в соцсетях осудил СВО, а потом писал, что надеется на победу Киева.

Telegram-канал Readovka назвал родившегося в США режиссера «русофобом», обвинив его в «ненависти к русскому миру». После этого общественная организация «Зов народа» обратилась к главам следственного комитета и ФСБ с просьбой завести на Локшина уголовное дело «за фейки о российской армии», внести его в список экстремистов и террористов, а также ограничить возможность работы в России. По данным СМИ, Локшин удалил резонансные посты. При этом местом его жительства указывают Лос-Анджелес.

В Новосибирске лидер регионального Союза отцов Сергей Майоров вообще потребовал посадить Михаила Локшина, который, по его мнению, финансировал ВСУ. Майоров назвал творческого деятеля предателем Родины.

«Уверен, гонорары от фильма пойдут туда же. Почему его до сих пор не посадили?», — подчеркнул глава Союза отцов в интервью изданию atas.info.