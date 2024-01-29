Режиссер «Мастера и Маргариты» назвал гениальной игру Кеши в роли кота Бегемота

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина возглавил кинопрокат в России и СНГ 25–28 января. Картина по одноименному роману Михаила Булгакова собрала в российских кинотеатрах 428 млн рублей в первый уикенд. На втором месте в списке лидеров проката оказался музыкальный фильм «Бременские музыканты» со сборами 123 млн рублей, всего картина собрала около 2,8 млрд. Третью строчку рейтинга заняла комедия «Холоп 2», которая заработала 122,5 млн рублей за уикенд (всего около 3,7 млрд), передает «Радиоточка НСН».

