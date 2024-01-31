«Литрес»: Фильм «Мастер и Маргарита» повысил интерес к роману в 2,5 раза

После выхода на экраны картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» интерес к одноименному роману Михаила Булгакова вырос в 2,5 раза, сообщили НСН в книжном сервисе «Литрес».

Речь идет о скачиваниях электронной книги, аудиокниги в озвучке Дарьи Мороз, Максима Суханова и Александра Клюквина, а также иллюстрированного электронного издания.

Депутат Шолохов призвал не убирать Локшина из титров «Мастера и Маргариты»

За минувшую неделю книга «Мастер и Маргарита» вошла в ТОП-5 в категории художественная литература по совокупному количеству проданных экземпляров. Первое место занимает книга Татьяны Сергановой «Травница или Как выжить среди магов» .

После выхода на экраны картины, собравшей за первый уикенд в прокате 418 млн рублей, разразился скандал в связи с проукраинскими высказываниями режиссера Михаила Локшина. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что убирать имя режиссера из титров не стоит. При этом он допустил, что Локшина могут ждать правовые последствия.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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