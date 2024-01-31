«Литрес»: Фильм «Мастер и Маргарита» повысил интерес к роману в 2,5 раза

После выхода на экраны картины Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» интерес к одноименному роману Михаила Булгакова вырос в 2,5 раза, сообщили НСН в книжном сервисе «Литрес».

Речь идет о скачиваниях электронной книги, аудиокниги в озвучке Дарьи Мороз, Максима Суханова и Александра Клюквина, а также иллюстрированного электронного издания.