Скандальная звезда: Никита Кологривый заставляет людей хвататься за сердце
Киноактер Никита Кологривый расстраивает коллег скандалами и восхищает зрителей своей игрой.
Российский артист Никита Кологривый, который снялся в сериале «Слова пацана», демонстративно покинул шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на «Первом канале». Эфир программы состоялся 3 февраля.
«Прокатилась дурная слава»
По данным сайта, актер не сумел найти общий язык с телеведущим. Гости программы обсуждали фильм «Подельники» Евгения Григорьева. После просмотра Гордон попросил Кологривого в двух словах рассказать о кинокартине.
29-летний артист не захотел формулировать мысль короче и заявил, что может в трех словах закончить всю передачу. «Если вы согласны, отвечайте на мой вопрос, если нет, вас никто не держит», — отметил Гордон.
«Я с вами диалог не найду, — заявил Кологривый и демонстративно покинул студию.
Телеведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо на съемках передачи на Первом канале, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, прибывшие медики диагностировали у Гордона аритмию. Телеведущему сделали укол, после чего он вернулся к съемкам.
Бей своих!
Кологривый, сыгравший звездные роли в успел заработать славу скандалиста. Так, он высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования.
Также Кологривый раскритиковал коллегу Данилу Козловского.
«Я разобью тысячу таких артистов, лжеартистов», - сказал Кологривый во время встречи со студентами в Школе-студии «Останкино», комментируя роль Козловского в фильме «Духless».
Актер и телеведущий Леонид Ярмольник признался, что ему жаль актера Никиту Кологривого, который критикует своих коллег в кино, передает ТАСС.
Ярмольник назвал молодого коллегу по цеху «дураком» из-за того, что он назвал роли Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского скучными.
До этого актер, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский решил уколоть Никиту Кологривого на премьере фильма «Прелесть», которая состоялась в кинотеатре «Художественный».
«Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает», — сказал артист.
Звезда родилась?
Актера Никиту Кологривого, известного по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», называют новой звездой российского кинематографа.
Режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский ранее похвалил звезду ленты Никиту Кологривого «Культурному гиду НСН», играющего также в сериале «Оффлайн-2».
«В нем огромный потенциал, Никита замечательный актер. То, что я успел увидеть, было очень круто. Сразу видна харизма, это то, что заставляет тебя смотреть на человека и верить в него. То же самое у рок-звезд. Он и актер замечательный, и боец», - заключил собеседник НСН.
Актер Сергей Безруков заявил, что Кологривый стал звездой, а его новая роль в совместном фильме «Момент истины» стала серьезной работой, его образ впечатляет. Об этом Беруков рассказал в подкасте Первого канала «Креативные индустрии».
В интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров затруднился дать прогноз, сколько времени продлится популярность Кологривого, высказав мнение, что признанные российские кинозвезды Данила Козловский с Сергеем Безруковым не стали хуже, как актеры.
«Я не могу сказать, через полгода или год. Все зависит от Никиты. Вы сходу вспомните последний фильм с участием Сухорукова или Хабенского? Мода проходит. Козловский и Петров ладно, но Хабенский был в каждом фильме, а сейчас все ушло. Вспомните, как злобно шутили про Безрукова, когда вышел "Высоцкий", "Есенин" и прочее. А много ли фильмов с Безруковым сейчас выходит? Нет, немного. Это не значит, что он стал хуже, как актер, но изменилась мода», - заключил собеседник НСН.
Ранее Никита Кологривый пообещал «уничтожить» Голливуд, если туда попадет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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