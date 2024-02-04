Скандальная звезда: Никита Кологривый заставляет людей хвататься за сердце

«Прокатилась дурная слава»

По данным сайта, актер не сумел найти общий язык с телеведущим. Гости программы обсуждали фильм «Подельники» Евгения Григорьева. После просмотра Гордон попросил Кологривого в двух словах рассказать о кинокартине.

29-летний артист не захотел формулировать мысль короче и заявил, что может в трех словах закончить всю передачу. «Если вы согласны, отвечайте на мой вопрос, если нет, вас никто не держит», — отметил Гордон.

«Я с вами диалог не найду, — заявил Кологривый и демонстративно покинул студию.

Телеведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо на съемках передачи на Первом канале, пишет Telegram-канал Baza.



По информации издания, прибывшие медики диагностировали у Гордона аритмию. Телеведущему сделали укол, после чего он вернулся к съемкам.