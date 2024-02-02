Кушанашвили сравнил актера Кологривого с «техперсоналом, который пьёт чачу»

Российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!» раскритиковал звезду сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» Никиту Кологривого.

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По его словам, уровень актёра соответствует «кутаисскому драматическому театру».

«Кологривый – это уровень кутаисского драматического театра. Только технического персонала, который строит сцену и пьёт чачу», — сказал Кушанашвили.

Телеведущего также попросили сравнить артиста с каким-нибудь футболистом, на что он ответил, что «футболиста хуже» Кологривого нет.

Ранее Кушанашвили записал эмоциональное видеобращение, в котором призвал «похоронить всех» распространяющих непроверенные сведения о нём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // dilizhans
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