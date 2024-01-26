Звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого внесли в базу «Миротворца»

Актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана», внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Причиной стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение границ Украины» - актер снимался на территории Крыма в сериале «Черная весна».

Ранее актер, исполнитель главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николай Наумов пополнил список сайта «Миротворец», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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