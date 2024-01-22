«Занимаете наши места»: Актер Кологривый поблагодарил участников СВО

Актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана», обратился к бойцам, участвующим в спецоперации.

«Мы благодарны за то, что мы можем в безопасности заниматься нашим творчеством и профессией, а эту безопасность нам обеспечиваете вы на передке. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. (…) Будьте здоровы, ждем вас домой», — сказал Кологривый.

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Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». При этом, СМИ отмечают, что оно было снято летом прошлого года.

Ранее Кологривый раскритиковал актера Данилу Козловского, назвав того «лжеартистом». Кинокритик Давид Шнейдеров сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что сейчас мода на актеров из сериала «Слово пацана», которые в одночасье стали звездами.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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