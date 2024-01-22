«Занимаете наши места»: Актер Кологривый поблагодарил участников СВО

Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». При этом, СМИ отмечают, что оно было снято летом прошлого года.

Ранее Кологривый раскритиковал актера Данилу Козловского, назвав того «лжеартистом». Кинокритик Давид Шнейдеров сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что сейчас мода на актеров из сериала «Слово пацана», которые в одночасье стали звездами.

