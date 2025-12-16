Матвиенко: Правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости
Настало время точечно обновить в России меры поддержки семей и повышения рождаемости в сфере недвижимости. Как пишет RT, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она указала на программу «Семейная ипотека», которая была призвана повысить рождаемость в стране, а также улучшить условия для жизни семей с детьми.
«Но надо признать, что действующие правила выдачи «Семейной ипотеки» всё‑таки не способствуют достижению этих целей», - сказала Матвиенко.
Также спикер напомнила о предложении сделать ставку по программе дифференцированной, привязав её размер к числу детей в семье.
Ранее депутаты Госдумы призвали снизить ставку по «Семейной ипотеке» до 4%, сообщает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для организатора подготовки покушения на Соловьева запросили пожизненный срок
- Верховный суд РФ обязал Долину выплатить Лурье 112 млн рублей компенсации
- Группа россиян вернулась из Украины в рамках гуманитарной акции
- Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной
- Скабрезные истории: Женщины составили 85% аудитории тру-крайма
- Матвиенко: Правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости
- Deutsche Welle признали в РФ нежелательной организацией
- Лурье потребовала принудительно выселить Долину
- Госдума одобрила ужесточение правил выдачи микрозаймов в России
- «Запретим ножи?»: В России предложили психологическую помощь заигравшимся подросткам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru