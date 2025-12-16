Матвиенко: Правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости

Настало время точечно обновить в России меры поддержки семей и повышения рождаемости в сфере недвижимости. Как пишет RT, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье

Она указала на программу «Семейная ипотека», которая была призвана повысить рождаемость в стране, а также улучшить условия для жизни семей с детьми.

«Но надо признать, что действующие правила выдачи «Семейной ипотеки» всё‑таки не способствуют достижению этих целей», - сказала Матвиенко.

Также спикер напомнила о предложении сделать ставку по программе дифференцированной, привязав её размер к числу детей в семье.

Ранее депутаты Госдумы призвали снизить ставку по «Семейной ипотеке» до 4%, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДемографияГосподдержкаИпотекаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

Горячие новости

Все новости

партнеры