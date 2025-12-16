Матвиенко: Правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости

Она указала на программу «Семейная ипотека», которая была призвана повысить рождаемость в стране, а также улучшить условия для жизни семей с детьми.

«Но надо признать, что действующие правила выдачи «Семейной ипотеки» всё‑таки не способствуют достижению этих целей», - сказала Матвиенко.

Также спикер напомнила о предложении сделать ставку по программе дифференцированной, привязав её размер к числу детей в семье.

Ранее депутаты Госдумы призвали снизить ставку по «Семейной ипотеке» до 4%, сообщает Ura.ru.

