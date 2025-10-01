При этом собеседница НСН подчеркнула, что с развитием формата подкастов не угас интерес аудитории и к аудиокнигам.

«Подкасты и аудиокниги могут дополнять друг друга: скажем, прослушав выпуск с тем или иным автором, далее можно купить его книгу или, напротив, решить, что такого знакомства достаточно. Отличаются они по длительности: 30-100 минут против 5-15 часов аудиокниг. Есть отличия в звучании: для записи аудиокниг приглашают профессиональных дикторов и даже актеров театра и кино, а подкасты может в принципе вести практически каждый человек. Потребление аудиокниг только растет, поскольку современные читатели привыкли совмещать прослушивание с другими делами, и здесь аудиокниги все же остаются популярнее подкастов, так как многие слушают именно художественную литературу», - объяснила Тарасова.

По ее словам, тренд на подкасты категории «тру-крайм» объясняется стремлением отвлечься от повседневной реальности, и при этом пощекотать нервы. Тру-крайм-подкасты не уступают фильмам ужасов и хоррор-книгам.

Ранее Совместное исследование издательства «Бель Летр» и книжного сервиса «Литрес» показало, что 75% потребителей произведений в жанре «тру крайм» хотят понять психологию преступников. При этом почти 92% россиян регулярно читают о реальных преступлениях или слушают подкасты и аудиокниги на эту тему, напоминает «Радиоточка НСН».

