Тру-крайм и новые знания: Какие подкасты выбирают россияне
Аудиокниги не теряют своей актуальности на фоне роста популярности подкастов, заявила НСН Елена Тарасова.
Разнообразие подкастов, их доступность и информационная насыщенность делает такой тип контента особенно популярным у аудитории, рассказала НСН нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова.
Общее число прослушиваний подкастов выросло на 59% год к году, следует из исследования МТС Музыки, подготовленного к Международному дню подкастов. Самым востребованным жанром стала «история», при этом зафиксирован стремительный рост на 77% категории «тру-крайм» (англ. true crime - описание реального преступления - прим. НСН), которая в этом году вошла в топ-5 самых популярных жанров, сместив «фикшн и аудиосериалы». Тарасова отметила, что подкасты в последнее десятилетие не теряют актуальности, и на это есть несколько причин.
«Это небольшой, относительно книг и аудиокниг, объем информации. Можно прослушать подкаст на интересующую тему за полчаса-час и почерпнуть новые знания или решить какой-то практический вопрос. Также популярность подкастов связана с разнообразием тем и персоналий. В подкасты часто приглашают экспертов в самых разных областях, можно послушать выпуск и быстро сформировать свое представление о теме. Также подкасты - это удобство прослушивания. Подкаст-платформ представлено достаточно, можно остаться в рамках привычного сервиса и слушать выпуски там же, где и аудиокниги. На "Литрес", в частности, представлен огромный каталог подкастов. Наконец, большинство подкастов бесплатны или продаются по достаточно низкой цене, это выгодно», - сказала она.
При этом собеседница НСН подчеркнула, что с развитием формата подкастов не угас интерес аудитории и к аудиокнигам.
«Подкасты и аудиокниги могут дополнять друг друга: скажем, прослушав выпуск с тем или иным автором, далее можно купить его книгу или, напротив, решить, что такого знакомства достаточно. Отличаются они по длительности: 30-100 минут против 5-15 часов аудиокниг. Есть отличия в звучании: для записи аудиокниг приглашают профессиональных дикторов и даже актеров театра и кино, а подкасты может в принципе вести практически каждый человек. Потребление аудиокниг только растет, поскольку современные читатели привыкли совмещать прослушивание с другими делами, и здесь аудиокниги все же остаются популярнее подкастов, так как многие слушают именно художественную литературу», - объяснила Тарасова.
По ее словам, тренд на подкасты категории «тру-крайм» объясняется стремлением отвлечься от повседневной реальности, и при этом пощекотать нервы. Тру-крайм-подкасты не уступают фильмам ужасов и хоррор-книгам.
Ранее Совместное исследование издательства «Бель Летр» и книжного сервиса «Литрес» показало, что 75% потребителей произведений в жанре «тру крайм» хотят понять психологию преступников. При этом почти 92% россиян регулярно читают о реальных преступлениях или слушают подкасты и аудиокниги на эту тему, напоминает «Радиоточка НСН».
