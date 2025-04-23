Бум интереса к подкастам в России пришелся на пандемию, при этом интерес к тру-крайму породил большое количество подкастов на эту тему, заявила в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. В этой связи образовательная платформа «Нетология» и музыкальный сервис «Звук» провели исследование, по данным которого подкасты слушают 49% россиян, а саморазвитие через аудио-контент является трендом. Писарева объяснила, какие подкасты популярны сегодня.