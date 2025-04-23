«Тру-крайм и глупые вопросы»: Прошел ли в России бум подкастов
Сегодня на волне популярности подкасты Маши Погребняк, сказала в эфире НСН Екатерина Писарева, а в «Звуке» указали на «10 глупых вопросов».
Бум интереса к подкастам в России пришелся на пандемию, при этом интерес к тру-крайму породил большое количество подкастов на эту тему, заявила в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. В этой связи образовательная платформа «Нетология» и музыкальный сервис «Звук» провели исследование, по данным которого подкасты слушают 49% россиян, а саморазвитие через аудио-контент является трендом. Писарева объяснила, какие подкасты популярны сегодня.
«У подкастов есть своя аудитория. По моим ощущениям, бум подкастов пришелся на пандемию, когда все начали потреблять контент в аудиоформате и пытаться освоить новые горизонты, прокачать soft-скиллы и понять психологическое устройство личности. Если говорить о ТОП-5, самые востребованные подкасты это "Гарри Поттер и методы рационального мышления", «Музыка для медитации и релаксации». Кроме того, у нас есть уникальные подкасты для тех, кто интересуется книгоиздательским бизнесом (например, "Книжные люди") и литературой ("Правое полушарие интроверта")», - отметила шеф-редактор «Литрес».
Она также подтвердила интерес россиян к тру-крайм подкастам.
«Среди подкастеров много звезд. Саша Сулим, конечно же, среди них. Общий интерес к тру-крайму породил и огромное количество подкастов на эту тему. Они пользуются популярностью и имеют большое количество почитателей. Например, могу выделить подкаст "Дневники Лоры Палны", который ведут журналисты Митя Лебедев и Маша Погребняк. И, конечно же, проект "Правого полушария интроверта" "Угадайте, кто умер". Его ведущая – Маша Погребняк, юристка и переводчица тру-крайм документалок. Она легко и с юмором рассказывает о маньяках и загадочных преступлениях. Судя по тому, с каким энтузиазмом слушатели добавляют тру-крайм подкасты на полку, тема животрепещущая и очень актуальная», - заключила собеседница НСН.
Со своей стороны, в сервисе «Звук» назвали НСН ТОП-3 самых популярных образовательных подкастов.
«Самый популярный подкаст "10 глупых вопросов", в котором представители разных профессий отвечают на вопросы о своей работе и делятся полезными советами. На втором месте "Неземной подкаст" с астрономом Владимиром Сурдиным о космосе, а третьем – "Лекции Arzamas" от российских ученых по истории, литературе, искусству, антропологии и философии», - отметил представитель музыкального сервиса.
Ведущие тру-крайм подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев ранее объяснили «Радиоточке НСН», с чем связан интерес россиян к историям леденящих душу преступлений и почему не надо бояться обсуждать табу-темы.
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