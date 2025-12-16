Deutsche Welle признали в РФ нежелательной организацией

Деятельность немецкой медиакорпорации Deutsche Welle признали нежелательной на территории России. Как пишет RT, соответствующее решение принял Минюст РФ.

Минюст признал польский «Фонд поддержки гражданского совета» нежелательным в РФ

«Медиакорпорация Deutsche Welle («Немецкая волна»), Федеративная Республика Германия», — говорится в базе ведомства.

Как отмечал глава комитета Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств Василий Пискарёв, Deutsche Welle входит в список западных СМИ, ведущих враждебную антироссийскую пропаганду.

Ранее нежелательной организацией в России признали украинскую компанию GSC Game World, которая является разработчиком компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., сообщает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
