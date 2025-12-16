Deutsche Welle признали в РФ нежелательной организацией
Деятельность немецкой медиакорпорации Deutsche Welle признали нежелательной на территории России. Как пишет RT, соответствующее решение принял Минюст РФ.
«Медиакорпорация Deutsche Welle («Немецкая волна»), Федеративная Республика Германия», — говорится в базе ведомства.
Как отмечал глава комитета Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств Василий Пискарёв, Deutsche Welle входит в список западных СМИ, ведущих враждебную антироссийскую пропаганду.
Ранее нежелательной организацией в России признали украинскую компанию GSC Game World, которая является разработчиком компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., сообщает Ura.ru.
