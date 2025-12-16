Роскачество выявило нарушения ГОСТа у трех брендов зеленого горошка
Отступления от требований государственного стандарта (ГОСТ) были выявлены в консервированном зелёном горошке ряда брендов. Об этом со ссылкой на Роскачество сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что у брендов Global Village и «Юнона» были зафиксированы неоднородный калибр, а также превышение допустимого количества битых зёрен. В консервах «Маркет» были выявлены зёрна кормового гороха.
Кроме того, у продукции «Овощ в помощь» и «Лента» отмечены недостатки по консистенции и заливке. Ещё у пяти марок, в том числе «Ашан» и O’key Daily, зафиксированы расхождения по фактической массе зёрен.
Безопасной в Роскачестве признали продукцию двадцати брендов. При этом восемь марок могут претендовать на Знак качества. В их числе «Бондюэль», «ВкусВилл» и «Дядя Ваня», которые соответствуют повышенным требованиям ведомства.
Ранее в России впервые был введён национальный стандарт, регулирующий продажу фермерской продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме выступили против доставки алкоголя на дом
- Суд вынес приговор по делу о незаконной выдаче сертификатов мигрантам
- Облигации или вклады? Куда выгоднее всего вложить 13-ю зарплату
- Москалькова: Россия и Украина обменялись письмами для пленных
- Роскачество выявило нарушения ГОСТа у трех брендов зеленого горошка
- Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших осужденных
- Россиянам посоветовали не рассчитывать на снижение цен из-за проверок ФАС
- Для организатора подготовки покушения на Соловьева запросили пожизненный срок
- Верховный суд вернул Лурье купленную у Долиной квартиру
- Группа россиян вернулась из Украины в рамках гуманитарной акции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru