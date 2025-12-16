Роскачество выявило нарушения ГОСТа у трех брендов зеленого горошка

В ведомстве уточнили, что у брендов Global Village и «Юнона» были зафиксированы неоднородный калибр, а также превышение допустимого количества битых зёрен. В консервах «Маркет» были выявлены зёрна кормового гороха.

Кроме того, у продукции «Овощ в помощь» и «Лента» отмечены недостатки по консистенции и заливке. Ещё у пяти марок, в том числе «Ашан» и O’key Daily, зафиксированы расхождения по фактической массе зёрен.

Безопасной в Роскачестве признали продукцию двадцати брендов. При этом восемь марок могут претендовать на Знак качества. В их числе «Бондюэль», «ВкусВилл» и «Дядя Ваня», которые соответствуют повышенным требованиям ведомства.

Ранее в России впервые был введён национальный стандарт, регулирующий продажу фермерской продукции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

