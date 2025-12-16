Группа россиян вернулась из Украины в рамках гуманитарной акции

Отмечается, что 15 граждан РФ воссоединились с семьями в Белоруссии. В скором времени они вернутся в Россию.

Гуманитарная акция прошла при участии российского омбудсмена Татьяны Москальковой и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Ранее Москалькова заявила, что РФ и Украина продолжат передачу посылок для военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».