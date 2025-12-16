Для организатора подготовки покушения на Соловьева запросили пожизненный срок

Гособвинение запросило для Андрея Пронского - предполагаемого организатора покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает RT.

Телеведущего Соловьева хотели убить с помощью отравленной пиццы

В ходе заседяния во Втором Западном окружном военном суде гособвинитель указала, что Пронский представляет для общества «исключительную опасность».

Уточняется, что первые 15 лет пожизненного срока мужчина должен отбывать в тюрьме, а остальную часть наказания - в колонии особого режима. Также Пронского попросили оштрафовать на миллион рублей и запретить ему администрировать сайты в течение пяти лет.

Для второго фигуранта дела Владимира Белякова, гособвинение запросило наказание в виде 30 лет лишения свободы.

Ранее к пожизненному лишению свободы юыл приговорён покушавшийся на писателя Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

