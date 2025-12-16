Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной

Прокуратура выступила против принудительного выселения народной артиски РФ Ларисы Долиной из квартиры, которую она продала Полине Лурье. Об этом сообщает ТАСС.

Юрист назвал вероятные решения Верховного суда по делу Долиной

С требованием о выселении певицы из спорного жилья в суд обратилась Лурье, пишет Ura.ru. В её иске было указано, что сделка была оформлена законно, Долина получила деньги в полном объёме, однако из квартиры не выехала.

Прокурор сослался на решение судов предыдущих инстанций, признавший сделку недействительной из-за того, что певица «действовала влиянием заблуждения».

«Поэтому оснований для возврата квартиры истцу и выселения Долиной нет», - сказал он.

При этом в прокуратуре указали, что суды, ранее отказавшие Лурье в компенсации, допустили нарушение, и потребовал взыскать с певицы 112 млн рублей, полученных за квартиру.

Ранее адвокат покупательницы Светлана Свириденко выразила сомнение в искренности исполнительницы, указав, что Долина обратилась с извинениями к телезрителям, а не к самой пострадавшей стороне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

