Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной

С требованием о выселении певицы из спорного жилья в суд обратилась Лурье, пишет Ura.ru. В её иске было указано, что сделка была оформлена законно, Долина получила деньги в полном объёме, однако из квартиры не выехала.

Прокурор сослался на решение судов предыдущих инстанций, признавший сделку недействительной из-за того, что певица «действовала влиянием заблуждения».

«Поэтому оснований для возврата квартиры истцу и выселения Долиной нет», - сказал он.

При этом в прокуратуре указали, что суды, ранее отказавшие Лурье в компенсации, допустили нарушение, и потребовал взыскать с певицы 112 млн рублей, полученных за квартиру.

Ранее адвокат покупательницы Светлана Свириденко выразила сомнение в искренности исполнительницы, указав, что Долина обратилась с извинениями к телезрителям, а не к самой пострадавшей стороне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

