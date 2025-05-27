Лебедев указал на главное искушение киноделов, которые занимаются производством фильмов или сериалов про маньяков. По его мнению, самое опасное - начать «смаковать» преступления.

«Без сериалов о маньяках (тем более реальных) мир, конечно же, был бы светлее. Как и без самих маньяков. Но и те, и другие, увы, были и есть до сих пор — закрывать на это глаза либо просто бессмысленно, либо опасно. Главное искушение для любого кинематографиста — не увлечься, демонстрируя детали преступлений, не углубиться и не впасть в «смакование». Оптика любого криминального произведения (особенно на реальных событиях) должна сохранять трезвый и твердый взгляд: преступления чудовищны по своей природе, и в преступнике нет и не может быть ничего притягательного. И, разумеется, как можно бережнее относиться не столько к истории маньяка, сколько к биографиям жертв и их семей — особенно тех, которые могут снова наткнуться на очередное «прославление» человека, сломавшего их жизнь», — заключил ведущий подкастов.

Ранее режиссер второго сезона «Фишера» Александр Цой рассказал НСН, что кинолента сохранит атмосферу, уже полюбившуюся зрителям, однако создателям было важно найти верную интонацию и не уйти в излишнюю натуралистичность.

