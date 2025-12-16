Госдума ужесточила наказание за дезертирство для бывших осужденных

Также документ устанавливает дифференцирует наказание за самовольное оставление части (СОЧ). За отсутствие от двух до десяти суток срок составит от двух до шести лет. Если срок СОЧ составило от 10 суток до месяца - от трёх до восьми лет, а если военнослужащий не вернулся в часть через 30 дней - от семи до 12 лет.

Кроме того, в законе установлено наказание за уклонение от службы путём симуляции болезни — лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафовать за несообщение о переезде в военкомат теперь будут круглогодично, сообщает Ura.ru.