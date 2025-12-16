Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока еще не нашла нарушений в работе крупных сетевых супермаркетов, поэтому покупателям рано рассчитывать на снижение цен на базовые товары, рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН.

ФАС планирует выяснить, почему в крупных сетевых супермаркетах сильно завышены цены на некоторые продукты питания. Запросы уже направлены в 10 крупнейших розничных сетей России, включая известные бренды типа «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Азбука вкуса» и другие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС России. Койтов призвал в такой ситуации не торопиться с прогнозированием будущего.