Россиянам посоветовали не рассчитывать на снижение цен из-за проверок ФАС

Проверка со стороны ФАС крупнейших супермаркетов еще не гарантирует, что продукты подешевеют, заявил НСН Алексей Койтов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока еще не нашла нарушений в работе крупных сетевых супермаркетов, поэтому покупателям рано рассчитывать на снижение цен на базовые товары, рассказал председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с НСН.

ФАС планирует выяснить, почему в крупных сетевых супермаркетах сильно завышены цены на некоторые продукты питания. Запросы уже направлены в 10 крупнейших розничных сетей России, включая известные бренды типа «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Азбука вкуса» и другие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС России. Койтов призвал в такой ситуации не торопиться с прогнозированием будущего.

«ФАС постоянно мониторит рынок, чтобы крупнейшие игроки не злоупотребляли свлим положением. Она реагирует на сообщения в СМИ, от общественников, использует собственный мониторинг и выявляет завышение цен. Подобная ситуация была с мобильными операторами, когда ФАС уличила МТС в необоснованном повышении тарифов и оштрафовала компанию. Это очень хорошо, что ФАС тщательно наблюдает за рынком продуктов питания. Это то, что беспокоит нас в первую очередь. В первую очередь приоритеты у ФАС и во всех органах власти, это товары из корзины первой необходимости, например яйца. Об этом даже президент говорил. Но пока нет заключения, сложно оценивать ситуацию и давать какие-то прогнозы по ценам на будущее», — отметил он.

Койтов также описал идеальный сценарий мониторинга цен на товары.

«В будущем было бы хорошо ввести сквозной, сплошной автоматический мониторинг со стороны профильных органов власти за ценами вообще на все товары. Если государство будет иметь информацию в онлайн-режиме информацию о всей цепочке: от поставки товара от производителя до потребителя, видеть наценки и другие сопутствующие факторы, то это было отлично. Здесь вопрос о реализации деталей, но искусственный интеллект мог бы автоматически проводить анализ и сигнализировать о подозрительных повышениях и о картельном сговоре. Отчасти сейчас мы такую систему видим в индикаторах риска в линии Роспотребнадзора, которая функционирует с помощью сервиса “Честный знак”, но пока только на отдельную группу товаров. Проверки показывают, что зафиксированные нарушения подтверждаются в почти 100% случаев», — поделился он.

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
