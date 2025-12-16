Верховный суд РФ обязал Долину выплатить Лурье 112 млн рублей компенсации
Верховный суд РФ обязал певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей компенсации. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что с соответствующей просьбой в ходе заседания обратился прокурор, который указал, что нижестоящие суды, отказавшие Лурье в компенсации, вынесли ошибочные решения.
При этом дело по иску с требованием признать сделку купли-продажи недействительной было отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Право собственности на жильё в Хамовниках остаётся за Лурье, а Долиной разрешили проживать в спорной квартире до решения суда второй инстанции.
Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Долина может собрать 112 млн рублей для Лурье на новогодних корпоративах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для организатора подготовки покушения на Соловьева запросили пожизненный срок
- Верховный суд РФ обязал Долину выплатить Лурье 112 млн рублей компенсации
- Группа россиян вернулась из Украины в рамках гуманитарной акции
- Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной
- Скабрезные истории: Женщины составили 85% аудитории тру-крайма
- Матвиенко: Правила семейной ипотеки не способствуют повышению рождаемости
- Deutsche Welle признали в РФ нежелательной организацией
- Лурье потребовала принудительно выселить Долину
- Госдума одобрила ужесточение правил выдачи микрозаймов в России
- «Запретим ножи?»: В России предложили психологическую помощь заигравшимся подросткам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru