Верховный суд РФ обязал Долину выплатить Лурье 112 млн рублей компенсации

Отмечается, что с соответствующей просьбой в ходе заседания обратился прокурор, который указал, что нижестоящие суды, отказавшие Лурье в компенсации, вынесли ошибочные решения.

При этом дело по иску с требованием признать сделку купли-продажи недействительной было отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Право собственности на жильё в Хамовниках остаётся за Лурье, а Долиной разрешили проживать в спорной квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Долина может собрать 112 млн рублей для Лурье на новогодних корпоративах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

