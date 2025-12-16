Верховный суд РФ обязал Долину выплатить Лурье 112 млн рублей компенсации

Верховный суд РФ обязал певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей компенсации. Об этом сообщает RT.

Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной

Отмечается, что с соответствующей просьбой в ходе заседания обратился прокурор, который указал, что нижестоящие суды, отказавшие Лурье в компенсации, вынесли ошибочные решения.

При этом дело по иску с требованием признать сделку купли-продажи недействительной было отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Право собственности на жильё в Хамовниках остаётся за Лурье, а Долиной разрешили проживать в спорной квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что Долина может собрать 112 млн рублей для Лурье на новогодних корпоративах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

