Шоу должно продолжаться: Вместо заболевшего Куклачёва на арену выйдут его дети
Руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв прооперирован после инфаркта. Запланированные представления состоятся – артиста заменят на арене его дети.
Руководителя Театра кошек Юрия Куклачева, по предварительным данным, госпитализировали в связи с инфарктом, сообщил в своем Telegram-канале глава Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
«По предварительной информации, у Юрия Дмитриевича Куклачева произошел инфаркт», - написал артист.
Первоначально у Куклачёва подозревали защемление нерва, «но ситуация оказалась намного серьёзнее», сообщил Telegram-канал SHOT. Со ссылкой на сына дрессировщика Дмитрия Куклачёва, сообщили, что операция шла на протяжении трех часов. Медики пока не дают никаких прогнозов, пишут журналисты.
Куклачеву стало плохого на концерте в честь его 75-летия в «Вегас Сити Холле». Скорая помощь увезла циркача с жалобами на сердце.
По данным Telegram-канала Mach, состояние дрессировщика изменилось стремительно.
«За несколько минут до госпитализации Куклачёв крутил педали велосипеда и показывал дрессированных кошек. Потом артисту резко стало плохо. Он пожаловался на сердце», – сообщают журналисты.
На 13 и 14 апреля в «Вегас сити холле» запланированы благотворительные концерты. Они состоятся, но вместо Куклачёва на арену с животными выйдут его дети.
У Юрия Куклачёва двое сыновей и дочь. Каждый создал собственные спектакли с кошками. Об этом дрессировщик рассказал в интервью НСН.
«В театре работают и мои дети - Димочка (руководитель Театра кошек – прим. НСН) закончил драматическое отделение ГИТИСа, он делает драматические спектакли с кошками. Вы придете и ахнете: зал гудит, дети визжат, кричат, взрослые переживают, волнение, настоящие спектакли. Вовочка закончил хореографическую академию, у него балет с кошками, Катя - художественную академию, она очень сильный художник. У каждого из них свои кошки, при этом они не повторяют папину работу, а делают только свое. Я удивился: что еще можно сделать? Оказывается можно. У Димы 15 спектаклей, а Вовы пять, у Кати 10, у меня три. Мы для кошек построили хрустальный замок, апартаменты сделали. Это единственный театр, в котором у художественного руководителя нет кабинета, все кошкам отдали», - заключил собеседник НСН.
Дрессировщик также рассказал, что кошки чувствуют плохое или хорошее отношение к себе и всегда отвечают на любовь и уважение тем же.
«Кошки чувствуют отношение человека, они даже лучше чувствуют, чем человек. Человек иногда пренебрегает уважительным отношением к себе и может позволить себе вести по-хамски, а кошки нет. Если они чувствуют уважение к себе, они тем же и отвечают. А человек может не обращать внимания на то, что его любят, уважают. Мы балуем своих кошек каждый день, мы не делаем день кошек, праздники. Один день – это большая ошибка, нужно всегда», - добавил собеседник НСН.
Ранее легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачёв в интервью НСН рассказал, каких музыкантов любят кошки, а также раскрыл секреты рекордного шоу, которое пройдет в выходные.
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