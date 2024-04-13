Шоу должно продолжаться: Вместо заболевшего Куклачёва на арену выйдут его дети

Куклачеву стало плохого на концерте в честь его 75-летия в «Вегас Сити Холле». Скорая помощь увезла циркача с жалобами на сердце.



По данным Telegram-канала Mach, состояние дрессировщика изменилось стремительно.



«За несколько минут до госпитализации Куклачёв крутил педали велосипеда и показывал дрессированных кошек. Потом артисту резко стало плохо. Он пожаловался на сердце», – сообщают журналисты.



На 13 и 14 апреля в «Вегас сити холле» запланированы благотворительные концерты. Они состоятся, но вместо Куклачёва на арену с животными выйдут его дети.