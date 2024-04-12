«Добролетчики» вместо пионеров: Куклачев на 75-летие предложил оживить его песню
Юрий Куклачев рассказал в эфире НСН об идее, навеянной «комсомолом в голове», хрустальном замке для кошек и «Школе доброты».
Вместо пионеров и октябрят в России могли бы появиться «добролетчики», заявил в интервью НСН основатель и художественный руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачев, отмечающий сегодня 75-летие.
Куклачев помимо театра руководит «Школой доброты» и проводит уроки доброты для детей и взрослых. Он также выпустил несколько песен на эту тему. В их числе, в частности, «Добролетчики», «Доброта» и «Совесть».
«Я пою песни, провожу уроки доброты, мы хотим создать отряд "добролетчиков" в России. Комсомол убрали, пионеров нет, октябрят нет, а я предложил создать отряд, который на крыльях своей души понесет добро по всему свету. Я лауреат премии Ленинского комсомола и настоящий коммунист. Я храню верность традициям партии и комсомола, который в моей голове, а не то что, как "пресмыкающиеся" все. Везде есть люди, которые ищут себе выгоду», - сказал Куклачев, посетовав, что Минпросвещения не поддерживает его инициативу.
Он также рассказал о династии Куклачевых и своем первом псевдониме.
«В свое время у меня был псевдоним Василек, а потом ко мне подошел один артист и говорит: "Юра, у тебя же такая прекрасная, клоунская фамилия Куклачев, звучит ярко! Что за Василек? Это для детского сада". Фамилия подстегивает, дает эмоциональное движение. В театре работают и мои дети - Димочка (руководитель Театра кошек – прим. НСН) закончил драматическое отделение ГИТИСа, он делает драматические спектакли с кошками. Вы придете и ахнете: зал гудит, дети визжат, кричат, взрослые переживают, волнение, настоящие спектакли. Вовочка закончил хореографическую академию, у него балет с кошками, Катя - художественную академию, она очень сильный художник. У каждого из них свои кошки, при этом они не повторяют папину работу, а делают только свое. Я удивился: что еще можно сделать? Оказывается можно. У Димы 15 спектаклей, а Вовы пять, у Кати 10, у меня три. Мы для кошек построили хрустальный замок, апартаменты сделали. Это единственный театр, в котором у художественного руководителя нет кабинета, все кошкам отдали», - заключил собеседник НСН.
Ранее Юрий Куклачев рассказывал «Культурному гиду НСН», что певец Shaman нравится кошкам больше, чем русский рок, а также рассказал о грандиозных кошачьих шоу, которые пройдут с 12 по 14 апреля.
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