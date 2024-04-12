«Добролетчики» вместо пионеров: Куклачев на 75-летие предложил оживить его песню

Вместо пионеров и октябрят в России могли бы появиться «добролетчики», заявил в интервью НСН основатель и художественный руководитель московского Театра кошек Юрий Куклачев, отмечающий сегодня 75-летие.

Куклачев помимо театра руководит «Школой доброты» и проводит уроки доброты для детей и взрослых. Он также выпустил несколько песен на эту тему. В их числе, в частности, «Добролетчики», «Доброта» и «Совесть».