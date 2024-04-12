СМИ: скорая увезла Куклачева с концерта в честь 75-летия
Советскому и российскому артисту цирка, руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву стало плохо во время концерта в честь его 75-летия, передает NEWS.ru.
По данным СМИ, артиста увезла скорая помощь с концерта в «Вегас Сити Холле». Медики поставили Куклачеву уколы.
Помощники артиста не исключили инфаркт. При этом его состояние ухудшилось еще во время интервью, заявил корреспондент издания.
Куклачев родился 12 апреля 1949 года в Химкинском районе Московской области. С 1990 года он является бессменным руководителем Театра кошек, напоминает «Радиоточка НСН».
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