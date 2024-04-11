«От Шамана до Моргенштерна»: Куклачев рассказал, от кого фанатеют кошки
Юрий Куклачев сказал в эфире НСН, что любимым певцом кошек является Shaman, после сравнил известного рэпера с козлом и рассказал, как держал на коленках премьера Канады.
Музыка: «козел» и талантливый мальчик
Легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачев, отмечающий 12 апреля 75-летие, в интервью НСН рассказал, каких музыкантов любят кошки, а также раскрыл секреты рекордного шоу, которое пройдет в выходные.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах ближайшего уикенда.
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Рок-н-ролльный уикенд начнется уже сегодня с большого весеннего концерта Светланы Сургановой в Петербурге и московского выступления Найка Борзова. В топ популярности также попали столичные концерты групп Lascala (12 апреля. «Урбан») , Jane Air (14 апреля, «Base»), «Гудтаймс» (12 и 13 апреля, «Base») и Zолото (12 апреля, «VK Stadium»), а также выступления в городе на Неве групп «Ундервуд» и «Дайте танк(!)».
Что касается концертов в регионах, здесь активно скупались билеты на Вячеслава Бутусова в Ноябрьске и Новом Уренгое, «Чайф» в Нижнем Новгороде» и «Зверей» в Сочи и Краснодаре.
Ну а Юрий Куклачев рассказал НСН, что самые милые звери - кошки, любят Ярослава Дронова (Shaman) больше, чем русский рок.
«Вот, Шамана кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой. Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился. Потому что я не представляю, если бы я появился сейчас с кошками, меня, может быть, и затоптали бы. Кошки очень хорошо понимают музыку. Когда звучит жесткий рок, они сразу прячутся под кровать. Эта вибрация возбуждает, но приводит к перевозбуждению. Она понимает, что это ей ни к чему. А вот когда звучит классика, "Лунная соната" - с удовольствием спокойно может балдеть, кататься на спине. Песни тоже слушают, они же очень хорошо улавливают тембр голоса. Есть тембр, который им нравится. Если есть созвучие с хозяином, это наш человек, они считают. Вот пример: мы выступаем год, два, три, четыре, кошка уже знает свою музыку. Я как-то под другую музыку пришел, начал работать, а она не выходит: "Я не буду ничего делать, музыка не та". "Да ты что, давай! Нет, ничего не стала делать. И еще зажалась такая, обиделась: "Что ты меня заставляешь? Это не моя музыка". Это удивительно», – восхитился Куклачев.
Он также рассказал, как благодаря внуку узнал о рэпере Моргенштерне, признанном в России иноагентом.
«Я говорю: Марик (а ему 8 лет), ты Моргенштерна знаешь? Он говорит: "Дедушка, это же знаменитый великий певец". Певец? Я беру телефон, набираю "Моргенштерн, кто это такой". Смотрю, морда появилась, и говорю: "Стоп, вот этот?" Как этот человек может быть великим, у него на морде татуировка, какие-то шестерки, это же козел здесь нарисован, понимаешь! А ты веришь…», - подчеркнул основатель Театра кошек.
Театр: Три Юрия и 120 кошек
Как сообщили НСН в «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных спектакли «Эйнштейн и Маргарита» в Театре Эстрады и «Иисус Христос – суперзвезда» в Театре имени Моссовета.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Папу» с Сергеем Маковецким, в Калининграде покажут «Гамлет Story» с Сергем Чонишвили, а в Красноярске выбрали «Мастера и Маргариту».
Ну а Юрий Куклачев рассказал НСН, что в эти выходные пройдут пять уникальных шоу c участием 120 кошек.
«12 апреля очень знаменательный день, месяц и Юрии очень известные. 12 апреля родился Юрий Долгорукий, Юрий Гагарин в космос полетел и Юрий Куклачев появился на свет. И все чем-то удивили весь мир. И так получилось, что 12, 13 и 14 апреля в "Vegas City Hall" зрители могут увидеть удивительное шоу, где 120 кошек, звезды цирка, эстрады, Лариса Долина будет 121-я кошечка, она оденется в костюм кошечки. Будет только будет пять спектаклей. И это можно занести в Книгу рекордов Гиннесса, потому что 120 кошек на сцене - это для нас даже рекорд, мы никогда такого не делали. За 75 лет это первый раз, поэтому надо спешить посмотреть, больше такое мы вряд ли повторим, потому что это сложно», - объяснил Куклачев.
Кино: Голливуд и малыш на коленках
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами станут три картины с голливудскими звездами. Это боевик «Дыши!» с Миллой Йовович (на фото), фильм Алекса Гарленда «Падение империи» с участием Кирстен Данст и боевик «Маникмэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем.
Ну а Юрий Куклачев рассказал НСН о знакомстве с легендарным французом Марселем Марсо.
«Марсель Марсо приехал в Россию, ему надо было снимать фильм и нужен был советский клоун. Он попросил: "Давайте, покажите мне всех ваших клоунов, я поищу", а я работал в Москве, меня не любило руководство. Они взяли и направили Марселя Марсо в Одессу, в Новосибирск, Киев, по всей стране, в Харьков, Ленинград, везде. Он посмотрел всех клоунов, и Олега Попова, и Карандаш тогда был, а он говорит: "Нет, мне ни один клоун не подходит. Придется, наверное, фильм отложить, поеду в Америку искать". После этого ему решили сделать экскурсию по Москве, они проезжают мимо цирка и он спрашивает: "А это что?". "Это Цирк". "А там клоун есть?" А переводчица говорит: "Да вы что, там клоун с кошкой". "Оооо! Я хочу посмотреть клоуна с кошкой". И вот он за пять минут до начала заезжает, смотрит, потом бежит за кулисы и кричит: "Юри, всё! Мой клоун! Я нашел! Сенсация!" Меня тогда Бондарчук отметил (я был никто) и Марсель Марсо. И все в один голос говорили: как только ты выйдешь за рубеж, будешь звездой №1», - отметил главный «кошатник» страны.
Он также рассказал о знакомстве с политиками, в числе которых был пятилетний малыш Джастин Трюдо, ставший сегодня премьером Канады.
«Они пророчески говорили, потому что, как только я выехал: Америка, Канада, Франция и потом пошло, все призы только мы привозили в Советский Союз. В контракте писали: "Клоун с кепкой не нужен. Нужен клоун с кошками". Таким образом мы прославляли страну. Меня приглашали к себе и принц Монако, и Жак Ширак, а первый, конечно, это Трюдо-папа (15-й премьер-министр Канады Пьер Трюдо – прим. НСН). Этот мальчик, который сейчас у власти, он у меня на коленях сидел. Есть такая форма: премьер-министр приглашает любимого артиста на обед, вот я в 1976 году был у Трюдо на обеде, дома на вилле. Вот так вот по всем странам - и каждый что-то дарил мне. Из этих подарков у меня целый музей», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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