«От Шамана до Моргенштерна»: Куклачев рассказал, от кого фанатеют кошки

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Легендарный основатель московского Театра кошек Юрий Куклачев, отмечающий 12 апреля 75-летие, в интервью НСН рассказал, каких музыкантов любят кошки, а также раскрыл секреты рекордного шоу, которое пройдет в выходные.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах ближайшего уикенда.

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Рок-н-ролльный уикенд начнется уже сегодня с большого весеннего концерта Светланы Сургановой в Петербурге и московского выступления Найка Борзова. В топ популярности также попали столичные концерты групп Lascala (12 апреля. «Урбан») , Jane Air (14 апреля, «Base»), «Гудтаймс» (12 и 13 апреля, «Base») и Zолото (12 апреля, «VK Stadium»), а также выступления в городе на Неве групп «Ундервуд» и «Дайте танк(!)».

Что касается концертов в регионах, здесь активно скупались билеты на Вячеслава Бутусова в Ноябрьске и Новом Уренгое, «Чайф» в Нижнем Новгороде» и «Зверей» в Сочи и Краснодаре.

Ну а Юрий Куклачев рассказал НСН, что самые милые звери - кошки, любят Ярослава Дронова (Shaman) больше, чем русский рок.

«Вот, Шамана кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой. Талантливый мальчик, очень хорошо, что в нашей стране наконец-то талант пробился. Потому что я не представляю, если бы я появился сейчас с кошками, меня, может быть, и затоптали бы. Кошки очень хорошо понимают музыку. Когда звучит жесткий рок, они сразу прячутся под кровать. Эта вибрация возбуждает, но приводит к перевозбуждению. Она понимает, что это ей ни к чему. А вот когда звучит классика, "Лунная соната" - с удовольствием спокойно может балдеть, кататься на спине. Песни тоже слушают, они же очень хорошо улавливают тембр голоса. Есть тембр, который им нравится. Если есть созвучие с хозяином, это наш человек, они считают. Вот пример: мы выступаем год, два, три, четыре, кошка уже знает свою музыку. Я как-то под другую музыку пришел, начал работать, а она не выходит: "Я не буду ничего делать, музыка не та". "Да ты что, давай! Нет, ничего не стала делать. И еще зажалась такая, обиделась: "Что ты меня заставляешь? Это не моя музыка". Это удивительно», – восхитился Куклачев.

Он также рассказал, как благодаря внуку узнал о рэпере Моргенштерне, признанном в России иноагентом.

«Я говорю: Марик (а ему 8 лет), ты Моргенштерна знаешь? Он говорит: "Дедушка, это же знаменитый великий певец". Певец? Я беру телефон, набираю "Моргенштерн, кто это такой". Смотрю, морда появилась, и говорю: "Стоп, вот этот?" Как этот человек может быть великим, у него на морде татуировка, какие-то шестерки, это же козел здесь нарисован, понимаешь! А ты веришь…», - подчеркнул основатель Театра кошек.

