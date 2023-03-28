«Любовь начинается с уважения»: Куклачев поздравил кошек с праздником

28 марта отмечается Международный День уважения кошки. Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе с НСН отметил, что уважать своего четвероногого члена семьи нужно каждый день, тогда кошка точно ответит взаимностью.

«Вы хотите любви? Любовь начинается с уважения. Это не только про кошек, это и про детей, и про школу. Нужно все начинать с уважения в семье. Мы в театре проводим мастер-класс по воспитанию кошек. У многих это член семьи, не просто животное, не для развлечения. Кошка лечит, помогает, она как домашний врач», - отметил Куклачев.

Он также рассказал, что кошки чувствуют плохое или хорошее отношение к себе и всегда отвечают на любовь и уважение тем же.