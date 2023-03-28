«Любовь начинается с уважения»: Куклачев поздравил кошек с праздником
Руководитель Театра кошек в Москве рассказал НСН, что кошка – это член семьи, который считывает чувства даже лучше человека.
28 марта отмечается Международный День уважения кошки. Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе с НСН отметил, что уважать своего четвероногого члена семьи нужно каждый день, тогда кошка точно ответит взаимностью.
«Вы хотите любви? Любовь начинается с уважения. Это не только про кошек, это и про детей, и про школу. Нужно все начинать с уважения в семье. Мы в театре проводим мастер-класс по воспитанию кошек. У многих это член семьи, не просто животное, не для развлечения. Кошка лечит, помогает, она как домашний врач», - отметил Куклачев.
Он также рассказал, что кошки чувствуют плохое или хорошее отношение к себе и всегда отвечают на любовь и уважение тем же.
«Кошки чувствуют отношение человека, они даже лучше чувствуют, чем человек. Человек иногда пренебрегает уважительным отношением к себе и может позволить себе вести по-хамски, а кошки нет. Если они чувствуют уважение к себе, они тем же и отвечают. А человек может не обращать внимания на то, что его любят, уважают. Мы балуем своих кошек каждый день, мы не делаем день кошек, праздники. Один день – это большая ошибка, нужно всегда», - добавил собеседник НСН.
Ранее руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв в беседе с НСН рассказал, как правильно поздравить своего питомца.
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