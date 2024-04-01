«Монте-Карло, лапка и ведро»: Куклачев рассказал анекдоты из своей «кошачьей» жизни
Юрий Куклачев объяснил в эфире НСН, как кота Бориса прославил визит на «женскую территорию», предупредил о пробуждении Лунатика и рассказал немецкий и французский анекдоты.
В День смеха, 1 апреля, создатель московского Театра кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал в интервью НСН о необычных именах своих питомцев и связанных с ними анекдотах.
«Имена выбираются самым простым образом. Кошка Редиска – она выбегает в огород, вытаскивает редиску и играет с ней, как с мышкой, кошка Сосиска ворует сосиски из холодильника: схватит, а за ней целая связка, кот Антрекот любит антрекоты, кот Шнурок играет со шнурками: вы подойдете, а у вас шнурки уже развязаны. Кот Пожарник не любит, когда курят, он подбегает, начинает царапать, укусить даже может, если не реагируешь. У Ромашки желтенькое пятнышко, как цветок, а так она вся беленькая, у Стрелки была стрелка. У нас есть кот Лунатик, потому что он ходит по крышам. Как начинается март, он начинает орать, серенады петь. Знаменитый кот Борис, который снимался в рекламе, однажды пробрался на женскую территорию, и у нас появилось 35 котят. В этой связи в Одессе даже появился анекдот: "Вы слышали, в Театре кошек кот Бориска проник на женскую территорию? Ну и что? Как что, теперь на воротах театра висит объявления: Продаются котята, дешево, 50 рублей ведро"», - сказал Куклачев.
По словам знаменитого артиста, анекдоты о нем самом также ходили в Монте-Карло и Германии, а Япония стала одной из немногих стран, где не ошибались в его фамилии.
«Когда мы были в Париже, приезжает Юрий Никулин, король анекдотов, - он из Монте-Карло приехал, - и говорит: "Юра, в Монте-Карло анекдоты про тебя ходят". Я отвечаю: "Да, а как это?". Весь Париж был тогда заклеен огромными афишами 8 на 10 метров, мы давали по два спектакля в день и Никулин сказал, что появился анекдот: "Вы слышали, Куклачев в Париже упал с 25 этажа. Ах, ну и как? Лапку ушиб". Французы умеют, конечно. А когда мы были в Германии, там говорили: "Вы знаете, фамилию Куклачев в темноте видно. А почему? Потому что над буквой "Ё" два кошачьих глаза горят". Буква "Ё" есть не в каждом языке, вот в Японии "чёто-мото-кудасай" ("Yamete kudasai" в переводе с японского значит «прекратите, пожалуйста» - прим. НСН), поэтому мою фамилию там выговаривают. А в Англии, в Париже говорили Куклачев через "Е", буквы "Ё" у них нет, мучаются бедные», - пожалел иностранцев глава Театра кошек.
Куклачев также рассказал «английскую историю», которая поменяла его представление о дрессировке кошек.
«Я раньше считал, что кошку можно только с котят воспитывать: она открыла глазки, я для нее и мама, и папа, я ее из сосочки кормлю, но потом жизнь доказала, что это не так. Я приехал в Англию, но моих кошек не пустили, тогда я наловил на улице кошек и сделал с ними отличную работу. У нас в театре 200 кошек и у каждого свои: у Димочки 50, у Вовочки 70, у Кати 50, у меня 40, плюс еще "пенсионеры" и котята. При этом мои кошки не знают Диму, а Димины – смотрят на меня, как на стену. Вся работа и воспитание строится на том, что кошка привыкает к твоему запаху, звуку, к вибрации, к твоим движениям. Чтобы кошка никого не боялась, она должна знать одного человека», - заключил собеседник НСН.
Известный художник Вася Ложкин ранее рассказывал «Культурному гиду НСН» о «Вселенной котиков» и своей элитной рок-группе.
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