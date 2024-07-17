«Ставка на Минекаева»: Поможет ли блокбастеру «Руслан и Людмила» звезда «Слова пацана»
Часть зрителей будет возмущаться и требовать не трогать «грязными руками» великого Пушкина, предположила в эфире НСН Нина Ромодановская.
В России вполне можно снять блокбастер по «Руслану и Людмиле», при этом главная роль Рузиля Минекаева из «Слова пацана» не гарантирует его успех, заявила в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.
Компания «Марс Медиа» ранее сообщила, что главные роли в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» сыграют Рузиль Минекаев, известный по роли Адидаса-младшего в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и Алена Долголенко. Планируется, что фильм режиссера Егора Чичканова выйдет в прокат в 2027 году.
«Маркетинговый ход в данном случае в том, что авторы связали свой проект с успешным сериалом "Слова пацана" через актера, чтобы привлечь внимание аудитории. Но совершенно не факт, что в "Руслане и Людмиле" он понравится зрителям. Однозначно "работают на проект" только очень известные актеры, на которых прицельно идут в кино. Игра Минекаева может стать одной из составляющих успеха фильма, но не более. Да, это свежие лица, молодые начинающие актеры, но они не могут быть главной "ставкой" на успех в данном случае».
По ее мнению, поэму Пушкина «Руслан и Людмила» вполне можно превратить в блокбастер.
«Если в основу сценария положена хорошая литература, то фильм скорее станет блокбастером. И Пушкин очень правильный выбор, потому что «Руслан и Людмила» - это литературный блокбастер. Я уже много лет преподаю во ВГИКе киномаркетинг и всегда советую студентам брать в "соавторы" великих русских писателей. Когда ты экранизируешь известное всем произведение, это уже половина успеха. Вторая же половина успеха будет зависеть от того, как проект будет реализован, насколько он станет динамичным, сколько вложат в его графику и т.д. И даже все это не всегда обеспечивает блокбастерность», - пояснила главред ProfiCinema.
При этом Ромодановская допустила, что этот фильм будут критиковать, как экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаилом Локшиным или «Онегин» Сарика Андреасяна.
«Конечно, это вызовет возмущение. Наша аудитория своеобразно реагирует: "Не трогайте грязными руками нашего великого Пушкина". Ну а почему нет? Это точно так же, как с ремейками, к которым очень нервное отношение публики», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману Льва Толстого «Война и мир», а режиссер Сергей Урсуляк - сериал по этому же произведению. Кинокритик Александр Шпагин говорил «Радиоточке НСН» в этой связи, что в романе Толстого есть «экзистенциальная тонкость», которая не соприкасается с задачами современных продюсеров.
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