«Ставка на Минекаева»: Поможет ли блокбастеру «Руслан и Людмила» звезда «Слова пацана»

В России вполне можно снять блокбастер по «Руслану и Людмиле», при этом главная роль Рузиля Минекаева из «Слова пацана» не гарантирует его успех, заявила в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Компания «Марс Медиа» ранее сообщила, что главные роли в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» сыграют Рузиль Минекаев, известный по роли Адидаса-младшего в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», и Алена Долголенко. Планируется, что фильм режиссера Егора Чичканова выйдет в прокат в 2027 году.