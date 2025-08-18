СМИ: Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом

Белый дом настоял на деловом дресс-коде для Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, протокольная служба администрации Дональда Трампа через посредников передала просьбу, чтобы украинский лидер на встрече в Овальном кабинете был в костюме и галстуке.

«Катастрофа для ЕС»: Что ждать от переговоров Трампа с Зеленским и европейскими лидерами

Сегодня в американской столице пройдет встреча Трампа и Зеленского.

Как пишет Bild, сначала планируются переговоры тет-а-тет, а затем — расширенные консультации с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:ВстречаДональд ТрампВладимир Зеленский

