СМИ: Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом
Белый дом настоял на деловом дресс-коде для Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, протокольная служба администрации Дональда Трампа через посредников передала просьбу, чтобы украинский лидер на встрече в Овальном кабинете был в костюме и галстуке.
Сегодня в американской столице пройдет встреча Трампа и Зеленского.
Как пишет Bild, сначала планируются переговоры тет-а-тет, а затем — расширенные консультации с лидерами Франции, Германии, Италии, Финляндии, а также с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает «Радиоточка НСН».
