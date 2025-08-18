Житель Петербурга предстанет перед судом по делу о госизмене

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 25-летний Георгий Левашев, обвиняемый в содействии террористической деятельности и государственной измене. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, обвинительное заключение утверждено и направлено в 1-й Западный окружной военный суд.

По данным следствия, в конце 2023 года Левашев установил контакты через мессенджер и добровольно вступил в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в РФ террористической организацией).

{{related_post_X5RDyAfP1s}

В период с ноября 2023-го по февраль 2024 года он прошел обучение, получил инструкции и начал передавать куратору сведения о расположении добровольческих формирований в зоне СВО, а также о людях, помогавших собирать гуманитарную помощь для российских военных.

Кроме того, обвиняемый занимался разведкой в Санкт-Петербурге: фиксировал обстановку у нефтегрузового комплекса. В ходе переписки с боевиками он получил данные о способах изготовления зажигательной смеси и мерах конспирации. По версии следствия, Левашев изготовил две бутылки с зажигательной смесью и спрятал их на кладбище для последующего использования при подготовке теракта, передает «Радиоточка НСН».

