«Руководство Европы в шоке, поскольку никто не думал, что украинский кризис при содействии Трампа и согласии Путина мог так подвинуться к мирному урегулированию. Европа не ожидала и не хотела этого, потому что она до сих пор стояла на жесткой позиции, что Украина ни в коем случае не должна проиграть. Для европейцев проигрыш Украины — это проигрыш Европы, а приобретение Россией новых территорий, демилитаризация Украины, отказ Киева от вступления в НАТО ослабляют европейскую систему безопасности, как ее видят европейцы. Удивляюсь, насколько Европа пыталась противиться текущему развитию событий. Риторика у европейских лидеров в последние часы, в преддверии саммита в Вашингтоне, совсем иная — они готовы пойти на сделки и компромиссы ради восстановления войны на Украине. Сейчас Вашингтону предлагают занять лидирующие позиции и решать эту проблему, Европе невыгодно, чтобы Трамп ушел и хлопнул дверью, без помощи США Европа останется одна в случае прямого столкновения с Россией. Это катастрофа и для Украины, поскольку оружие в основном идет из США. Конечно, Европа будет требовать усилить давление на Россию, но многое будет зависеть от Зеленского — готов ли он будет отдать территории России или поддастся угрозам украинских националистов», — сказал Рар.

Ранее член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали заявил, что многие бизнесмены и крупные компании в России и США хотят, чтобы экономические связи между Москвой и Вашингтоном возобновились, так после саммита на Аляске акции оборонных компаний пошли вниз.

