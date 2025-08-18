Депутатов Госдумы призвали отказаться от зарплаты

Он напомнил, что в Верховном Совете Советского Союза оклад был лишь у небольшого числа депутатов, и сейчас следует вернуться к этой практике, увеличивая число парламентариев, не получающих зарплату.

Также политик назвал вопиющей разницу между средней пенсией по стране и пенсией депутата.

«80-летние ветераны труда получают пенсию 30 тысяч рублей, а парламентарии получают примерно 300 тысяч. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет», - заключил Малинкович.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «повышение пенсионного возраста в РФ было ошибкой», так как лучше пенсионеры жить не стали, сообщает «Свободная пресса».