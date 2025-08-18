Депутатов Госдумы призвали отказаться от зарплаты
Депутатам Госдумы следует работать на безвозмездной основе. Таким мнением в беседе с изданием «Абзацем» поделился председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.
Он напомнил, что в Верховном Совете Советского Союза оклад был лишь у небольшого числа депутатов, и сейчас следует вернуться к этой практике, увеличивая число парламентариев, не получающих зарплату.
Также политик назвал вопиющей разницу между средней пенсией по стране и пенсией депутата.
«80-летние ветераны труда получают пенсию 30 тысяч рублей, а парламентарии получают примерно 300 тысяч. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет», - заключил Малинкович.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «повышение пенсионного возраста в РФ было ошибкой», так как лучше пенсионеры жить не стали, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украина готова признать фактический контроль России над новыми регионами
- СМИ: Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом
- «Катастрофа для ЕС»: Что ждать от переговоров Трампа с Зеленским и европейскими лидерами
- Депутатов Госдумы призвали отказаться от зарплаты
- Житель Петербурга предстанет перед судом по делу о госизмене
- Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика»
- СМИ: Европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина
- Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины
- Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ
- «Советская планета»: В отрасли объяснили интерес исследователей космоса к Венере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru