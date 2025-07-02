Слуцкий заявил, что Разговор Путина и Макрона стал признаком выхода евродипломатии из комы
Разговор лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стал признаком выхода дипломатии Европы из комы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.
«Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — заявил парламентарий. Он отметил, что для достижения устойчивого мира диалог нужно продолжать даже при расхождении мнений.
Главы двух стран провели телефонный разговор первый почти за три года. В беседе президент России сделал акцент на украинском конфликте, указав на то, что противостояние Москвы и Киева произошло из-за политики Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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