Слуцкий заявил, что Разговор Путина и Макрона стал признаком выхода евродипломатии из комы

Разговор лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона стал признаком выхода дипломатии Европы из комы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

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«Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — заявил парламентарий. Он отметил, что для достижения устойчивого мира диалог нужно продолжать даже при расхождении мнений.

Главы двух стран провели телефонный разговор первый почти за три года. В беседе президент России сделал акцент на украинском конфликте, указав на то, что противостояние Москвы и Киева произошло из-за политики Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль МакронРоссияВладимир Путин

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