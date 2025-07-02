«Не Россия прерывала контакты, их оборвали евроястребы», — заявил парламентарий. Он отметил, что для достижения устойчивого мира диалог нужно продолжать даже при расхождении мнений.

Главы двух стран провели телефонный разговор первый почти за три года. В беседе президент России сделал акцент на украинском конфликте, указав на то, что противостояние Москвы и Киева произошло из-за политики Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

