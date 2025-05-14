Lionsgate вернется с «Балериной»: Спин-офф «Джона Уика» официально покажут в России
Официальный прокат американского фильма свидетельствует о желании компании присутствовать на российском кинорынке, сказал НСН Роман Исаев.
Американская медиакорпорация Lionsgate полноценно не уходила с российского рынка, однако официальный прокат нового фильма от студии в России свидетельствует о желании компании зарабатывать деньги в нашей стране, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Американская Lionsgate вернется к прокату фильмов в России, сообщил ранее журнал Variety. Смену политики компании, которая с весны 2022 года официально не занималась прокатом в РФ, собеседник издания объяснил тем, что с тех пор «прошло определенное время» и «настроения изменились». Исаев отметил, что у Lionsgate были достаточно большие проекты с хорошими кассовыми сборами.
«Lionsgate, как независимая американская компания, в отличие от крупных голливудских мейджоров полноценно с российского рынка не уходила. Фильмы Lionsgate были представлены в наших кинотеатрах. Часть из этих кинолент, например, «Джон Уик», были закуплены на Россию еще по сделкам, заключенным до начала СВО. Так или иначе, фильмы Lionsgate - это контент, который покупается и продается на международных независимых кинорынках. У Lionsgate были достаточно большие проекты, мы помним сборы «Голодных игр» и так далее», - сказал собеседник НСН.
Пятый фильм франшизы «Джон Уик» под названием «Балерина» выйдет в российских кинотеатрах 5 июня. По сюжету опытная наемница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи. К своим ролям вернулись Анжелика Хьюстон, Киану Ривз, Иэн Макшейн и Лэнс Реддик. По словам Исаева, официальный прокат фильма Lionsgate свидетельствует о желании компании зарабатывать деньги на российском кинорынке.
«Спин-офф «Джона Уик» - фильм «Балерина» - выходит в официальный российский прокат 5 июня, что является некими проявлениями того, что у Lionsgate есть желание присутствовать на российском рынке и зарабатывать здесь деньги. Мы не можем сказать, какие фильмы будут выходить дальше до тех пор, пока об этом не заявила сама студия Lionsgate», - заключил эксперт.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал НСН, что сборы кинотеатров в майские праздники выросли на 50% по сравнению с аналогичными показателями 2024 года.
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