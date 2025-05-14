Пятый фильм франшизы «Джон Уик» под названием «Балерина» выйдет в российских кинотеатрах 5 июня. По сюжету опытная наемница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи. К своим ролям вернулись Анжелика Хьюстон, Киану Ривз, Иэн Макшейн и Лэнс Реддик. По словам Исаева, официальный прокат фильма Lionsgate свидетельствует о желании компании зарабатывать деньги на российском кинорынке.

«Спин-офф «Джона Уик» - фильм «Балерина» - выходит в официальный российский прокат 5 июня, что является некими проявлениями того, что у Lionsgate есть желание присутствовать на российском рынке и зарабатывать здесь деньги. Мы не можем сказать, какие фильмы будут выходить дальше до тех пор, пока об этом не заявила сама студия Lionsgate», - заключил эксперт.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин рассказал НСН, что сборы кинотеатров в майские праздники выросли на 50% по сравнению с аналогичными показателями 2024 года.

