ФИЛЬМ - НЕ КНИГА



Сюжет сосредоточен на истории Иннокентия Платонова (Александр Горбатов), который в 2026 году приходит в сознание в секретной лаборатории Константина Гейгера (Константин Хабенский). Его тело почти сто лет назад заморозили советские ученые. Очнувшись, Платонов ничего не помнит о прошлом, и ему предстоит найти свое место в новой реальности. Помогать в этом будет не только ученый Гейгер, но и его супруга (Дарья Кукарских).

Перед показом большинство журналистов интересовало лишь одно – насколько сюжет фильма схож с историей, представленной в романе, и что об этом думает писатель Евгений Водолазкин. Он еще в рамках фестиваля экранизаций «Читка 4.0», представляя картину, сообщал, что она будет отличаться от романа, что вполне логично.

«Мы усилили любовную линию. Настя в данном случае не внучка первой любви Платонова, которая была еще в Серебряном веке. В фильме она является человеком, который должен выбирать. Платонов и Гейгер становятся соперниками», - тогда рассказал он.

В кинотеатре «Октябрь» Водолазкин заявил, что создателям удалось главное – верно передать в фильме атмосферу книги. Также добавил: «Картина лежит близко к роману, но отдельно».

Сценарий проекта переписывался более двадцати раз. «Авиатор» стал последней работой для классика советской драматургии Юрия Арабова. Также над сценарием работали Олег Сироткин и Мирослав Станкович при участии режиссера Егора Михалкова-Кончаловского. На премьере он подчеркнул, что переложить объемный роман в двухчасовой фильм – задача не из легких. Однако поддержка писателя помогала на этом пути.