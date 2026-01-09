В Швейцарии арестовали владельца бара после пожара с 40 жертвами
В Швейцарии взят под стражу владелец бара Le Constellation на курорте Кранс-Монтана, где в новогоднюю ночь при пожаре погибли 40 человек. 49-летнего Жака Моретти арестовали 9 января после допроса в прокуратуре, сославшись на риск его возможного побега.
Помимо владельца заведения, следователи допросили его супругу и совладелицу бара Джессику. Оба проходят по делу в статусе подозреваемых. По данным местных СМИ, решение о заключении Моретти под стражу стало поворотным моментом в расследовании.
Еще несколько дней назад полиция заявляла, что не видит оснований для предварительного ареста и применения принудительных мер.
Моретти и его жена подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении вреда здоровью по неосторожности и поджоге. По предварительной версии, пожар вспыхнул после того, как бармены подожгли бутылки с фейерверками — огонь мгновенно перекинулся на звукоизоляционную пену на потолке. Менее чем за минуту помещение оказалось полностью охвачено пламенем, пострадали 116 человек, передает «Радиоточка НСН».
