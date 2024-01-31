«Гиперболоид Водолазкина»: Фильм по роману «Авиатор» вдохновил киноиндустрию
Первоисточник Водолазкина потрясающий и нестандартный, а режиссер фильма и актеры - блестящие, сказала в эфире НСН Роман Исаев, вспомнив «Гиперболоид инженера Гарина».
Фильм Егора Кончаловского по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» очень нужен российским зрителям на фоне контентного голода, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
Ранее стало известно, что в Санкт‑Петербурге начались съемки фильма по роману Водолазкина «Авиатор» с бюджетом более 500 млн рублей. Одну из главных ролей в фильме Кончаловского сыграет Константин Хабенский, музыку к картине пишет Макс Фадеев.
«Давать прогноз по ожиданиям на этапе запуска картины – дело неблагодарное, но очень классно, что запускается такой проект. Потрясающий первоисточник Водолазкина, доработанный до сценария в сотрудничестве с Арабовым. Прекрасный режиссер Егор Кончаловский, замечательный каст: Константин Хабенский и Евгений Стычкин, классный сюжет, интересная свежая и необычная для экранизации история. Насколько я помню, Хабенский говорил, что романы Водолазкина просто просятся на экранизацию, и это правда», - сказал Исаев.
Он сравнил эту картину с советским фильмом «Гиперболоид инженера Гарина».
«Почему-то возникает интуитивный референс с "Гиперболоидом инженера Гарина" с точки зрения содержания картины и нестандартной истории: человека заморозили на сто лет, он проснулся и пытается разобраться, а что же произошло и почему его обвинили в том, чего он не делал. Это дает интересную канву для продвижения картины, зрителя можно такой историей заинтересовать», - пояснил член совета АВК.
Исаев также отметил компанию, которая займется производством фильма.
«За реализацией этого проекта стоит медиагруппа "Красный квадрат", которая сейчас очень активно двигается в сторону кинопроизводства от телепроизводства, где они являются безусловными лидерами. Она может дать все, что нужно киноиндустрии: профессионализм, свежий взгляд, свежую кровь, кадры. Я уверен, что с такой замечательной съемочной группой во главе с режиссером и кастом получится очень яркая и интересная история. Пусть становится больше таких нестандартных проектов, которые очень нужны нашему зрителю на фоне контентного голода», - заключил собеседник НСН.
Автор «Авиатора» Евгений Водолазкин сообщил, что сценарий фильма отличается от романа, при этом именно он был главным инициатором этих изменений. Со своей стороны, режиссер Егор Кончаловский назвал «огромным плюсом» будущей картины то, что этот роман очень востребован, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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