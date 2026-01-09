В ЕС назвали удар «Орешником» сигналом для Европы и США

В Еврокомиссии расценили ракетный удар России по Украине с применением системы средней дальности «Орешник» как предупреждение, адресованное Евросоюзу и Соединенным Штатам. Об этом заявила официальный представитель ЕК на брифинге в Брюсселе, охарактеризовав произошедшее как очередную эскалацию конфликта.

В Евросоюзе подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину и готовятся к дальнейшим шагам, обсуждение которых велось в ходе недавней встречи так называемой коалиции желающих в Париже. По словам представителя Еврокомиссии, действия Москвы рассматриваются в контексте усиления давления не только на Киев, но и на его западных партнеров.