В ЕС назвали удар «Орешником» сигналом для Европы и США
В Еврокомиссии расценили ракетный удар России по Украине с применением системы средней дальности «Орешник» как предупреждение, адресованное Евросоюзу и Соединенным Штатам. Об этом заявила официальный представитель ЕК на брифинге в Брюсселе, охарактеризовав произошедшее как очередную эскалацию конфликта.
В Евросоюзе подчеркнули, что продолжают поддерживать Украину и готовятся к дальнейшим шагам, обсуждение которых велось в ходе недавней встречи так называемой коалиции желающих в Париже. По словам представителя Еврокомиссии, действия Москвы рассматриваются в контексте усиления давления не только на Киев, но и на его западных партнеров.
Глава европейской дипломатии также заявила, что применение ракеты «Орешник» свидетельствует о нежелании российского руководства идти по пути мирного урегулирования. По ее оценке, Москва отвечает на дипломатические усилия новыми ударами, что, как она считает, ведет к дальнейшим разрушениям.
В этой связи в ЕС вновь призвали нарастить военную поддержку Украины, в том числе увеличить поставки систем противовоздушной обороны, а также рассмотреть введение дополнительных и более жестких санкций против России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЕС назвали удар «Орешником» сигналом для Европы и США
- В Сеуле началось финальное заседание по делу экс-президента Юн Сок Еля
- В ходе беспорядков в Иране погибли двое силовиков и ребенок
- В центре Тбилиси произошел пожар в торговом центре
- В аэропортах Москвы отменили 28 рейсов из-за непогоды
- Прокуратура проверит отключение света в деревне Новгородской области
- Историк Эйдельман сообщила о тяжелом онкологическом диагнозе
- СМИ: США преследуют группу из 16 танкеров, которые находятся под санкциями
- Украина и Великобритания подписали план оборонного сотрудничества
- Три планеты после январского сближения у Солнца сойдутся в 2038 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru