Разгадка времени: Чего ждать от «Авиатора» Егора Кончаловского
Фильм Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина станет первой картиной в трилогии, выяснил спецкор НСН.
Большим событием кинопроката в конце ноября станет выход картины Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор» по одноименному роману Евгения Водолазкина. Премьера состоится уже 20 ноября. Пока кинотеатры ожидают, как зрители примут картину, творческая команда показала первые фрагменты фильма накануне в рамках фестиваля экранизаций «Читка 4.0». На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
С КНИГОЙ ВОЛЬНО
По сюжету фильма Иннокентий Платонов приходит в сознании в секретной лаборатории. Его тело почти сто лет назад заморозили советские ученые. Очнувшись в 2026 году, герой ничего не помнит о прошлом, и ему предстоит найти свое место в новой реальности.
Главную роль в картине исполнил Александр Горбатов, также в кадре можно будет увидеть Евгения Стычкина, Дарью Кукарских, Константина Хабенского и многих других.
Известно, что сценарий картины переписывали множество раз. Среди соавторов и известный кинодраматург Юрий Арабов.
Представляя картину, писатель Евгений Водолазкин подчеркнул, что фильм будет отличаться от литературной основы, но это вполне логично. Ведь литература может себе позволить монологи и философские отступления, кино же – искусство действия.
«Поступков у нас в фильме очень много. Большей частью все проходит по ведомству любви. Мы усилили любовную линию. Настя в данном случае не внучка первой любви Платонова, которая была еще в Серебряном веке. В фильме она является человеком, который должен выбирать. Платонов и Гейгер становятся соперниками», - рассказал писатель.
Схожую мысль высказал и режиссер Егор Михалков-Кончаловский. По его словам, литература первична, поскольку при чтении каждый создает в своей голове собственный образ героя.
«Я считаю, что литература первична, а экранизация вторична. Когда вы видите фильм, герои, которые воплощают визуальный образ романа, все равно ограничены. Ведь у вас есть свое представление. Поэтому кино в правильном смысле ущербно, вторично. Оно предлагает интерпретацию, определенное решение, которое необязательно правильное. Когда мы работали, действительно вольно и в каком-то смысле радикально обращались с литературным материалом. Однако я благодарен Евгению Водолазкину за то, что он был все время рядом, и мы могли друг другу объяснить, что нам важно», - сказал режиссер.
Он уточнил, что работа над сценарием далась непросто, ведь в фильме важно было отразить множество идей романа Водолазкина.
«Мне хотелось, чтобы эта история была быстрая, насыщенная чувствами и тем, что было в 450 страницах романа. Важно, что Евгений Водолазкин всегда был рядом, и понимал, что каким-то диалогом или героем мы в каком-то смысле пытаемся осуществить целый пласт романа, целую идею в 120-минутном фильме», - отметил Михалков-Кончаловский.
ВРЕМЯ И ПОКАЯНИЕ
В этот вечер зрителям показали сразу четыре отрывка из фильма, включая сцену воспоминаний главного героя о былой жизни. Увидела аудитория и Севу в исполнении Илья Коробко. Как признался сам актер, в книге о его персонаже не так много информации. Для фильма же образ расширили.
«Я для себя в своем персонаже больше изучал такое чувство, как страх. О Севе из книги мы знаем, что он был очень труслив в детстве. Для меня стоял такой интересный вопрос – сколько человек вообще может существовать, жить в нем, как надолго его может хватить. В какой-то момент понял, что когда-то человек наверняка начнет за что-то прятаться, как-то помогать себе внутренне, чтобы страха жизни ко всему подряд избежать. Это для меня был интересный вопрос – что нашел в себе Сева, что помогало ему двигаться вперед в жизни и прятать страх в глубине души. На что эти чувства могли его подтолкнуть», - рассказал Коробков.
Также в рамках фестиваля экранизаций «Читка 4.0» аудитории показали сцены диалогов Платонов и олигарха, утверждающим: «В этом веке я уже все видел, хочу в следующий». По этом причине ему важно, чтобы главный герой все вспомнил и раскрыл секрет собственной заморозки. Но он, в свою очередь, подчеркивает, что все подобное – неправильно, противоестественно.
Михалков-Кончаловский среди прочего уточнил, что в проекте соединилось множество талантов и энергии. Помимо синергии в запасе у творческой команды было и время. «Время сегодня – невероятная роскошь», - подчеркнул режиссер
Продюсер картины Сергей Катышев в беседе со специальным корреспондентом НСН при этом рассказал, что заметное внимание в фильме «Авиатор» уделяется времени. По его словам, Евгений Водолазкин первым смог объяснить, что такое время.
«Мы пытались рассказать, что время – тварно, как и пространство. Это значит, что оно создано в одном моменте со всеми событиями. Миллиарды миллиардов событий. Наша задача и свобода выбора – определить эти события, описать их, найти себя в этих событиях, рассказать об этом другим. В этом творчество», - заметил он.
Стоит отметить, что на самой встрече никто из сидящих в зале не решился признаться в том, что знает, что такое время.
К НАЧАЛУ КИНОВСЕЛЕННОЙ
По словам Катышева, фильм ему буквально приснился. Продюсер вспомнил, что когда-то заболел тропической лихорадкой в Индонезии. В чемодане тогда лежал именно роман Водолазкина. Его Катышев и читал в периоды, когда высокая температура на время отступала.
«Я прочитал половину книги. Увидел в ней покаянный канон, заснул. Когда болезнь отступила, мне приснился этот фильм, и в роли был Хабенский», - признался продюсер.
Он также сообщил, что одним «Авиатором» на большом экране дело не ограничится.
«Мы открываем киновселенную. Первый фильм – история про заморозку, путешествия во времени и саму природу времени. Второй фильм киновселенной уже в работе. Он основан на очень важных вещах, на произведении "Лавр". Считаю, что это одна из самых выдающихся книг XXI века. На чем основан третий фильм, пока не скажу, но он тоже есть», - отметил он.
Желание создать трилогию, кажется, подтверждает уверенность продюсеров и в коммерческом успехе. При этом Катышев допустил, что будущее российского кинематографа – именно в авторском кино.
«Уйдут блокбастеры, развлекательные карусели. Для этого не нужно выходить за пределы своей комнаты и вставать с дивана. Нужно надеть VR-очки, включить домашний кинотеатр и получить этот сервис. А чтобы получить какое-то изменение внутри себя, нужно сделать движение, поступок. Хотя бы выйти из комнаты и купить билет в кино», - заявил продюсер специальному корреспонденту НСН.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил «Радиоточке НСН», что фильм «Авиатор» - интересная картина для думающей и серьезной аудитории. Он также подчеркнул, что проект впечатлит зрителей яркой актерской составляющей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Всем по «Чучелу»: Сокуров о списке кино для школьников от Охлобыстина
- Гинеколог Серов: Делать аборты безопасно только в государственных клиниках
- Создатели концерта в честь юбилея Гурченко отказались от использования ИИ
- Разгадка времени: Чего ждать от «Авиатора» Егора Кончаловского
- «Больше, чем комета»: Муж Людмилы Гурченко раскрыл секреты юбилейного концерта в ее честь
- Рэпера P. Diddy стал в тюрьме помощником священника
- СМИ: В Чечне при обрушении балкона во время похорон пострадали 20 человек
- Посол РФ заявил, что конфликт на Украине можно завершить «уже завтра»
- Следком назвал приоритетную версию крушения вертолёта в Дагестане
- Госдума лишила неприкосновенности депутата Вороновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru