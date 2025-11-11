С КНИГОЙ ВОЛЬНО

По сюжету фильма Иннокентий Платонов приходит в сознании в секретной лаборатории. Его тело почти сто лет назад заморозили советские ученые. Очнувшись в 2026 году, герой ничего не помнит о прошлом, и ему предстоит найти свое место в новой реальности.

Главную роль в картине исполнил Александр Горбатов, также в кадре можно будет увидеть Евгения Стычкина, Дарью Кукарских, Константина Хабенского и многих других.

Известно, что сценарий картины переписывали множество раз. Среди соавторов и известный кинодраматург Юрий Арабов.

Представляя картину, писатель Евгений Водолазкин подчеркнул, что фильм будет отличаться от литературной основы, но это вполне логично. Ведь литература может себе позволить монологи и философские отступления, кино же – искусство действия.

«Поступков у нас в фильме очень много. Большей частью все проходит по ведомству любви. Мы усилили любовную линию. Настя в данном случае не внучка первой любви Платонова, которая была еще в Серебряном веке. В фильме она является человеком, который должен выбирать. Платонов и Гейгер становятся соперниками», - рассказал писатель.

Схожую мысль высказал и режиссер Егор Михалков-Кончаловский. По его словам, литература первична, поскольку при чтении каждый создает в своей голове собственный образ героя.

«Я считаю, что литература первична, а экранизация вторична. Когда вы видите фильм, герои, которые воплощают визуальный образ романа, все равно ограничены. Ведь у вас есть свое представление. Поэтому кино в правильном смысле ущербно, вторично. Оно предлагает интерпретацию, определенное решение, которое необязательно правильное. Когда мы работали, действительно вольно и в каком-то смысле радикально обращались с литературным материалом. Однако я благодарен Евгению Водолазкину за то, что он был все время рядом, и мы могли друг другу объяснить, что нам важно», - сказал режиссер.

Он уточнил, что работа над сценарием далась непросто, ведь в фильме важно было отразить множество идей романа Водолазкина.

«Мне хотелось, чтобы эта история была быстрая, насыщенная чувствами и тем, что было в 450 страницах романа. Важно, что Евгений Водолазкин всегда был рядом, и понимал, что каким-то диалогом или героем мы в каком-то смысле пытаемся осуществить целый пласт романа, целую идею в 120-минутном фильме», - отметил Михалков-Кончаловский.