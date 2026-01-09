В Сеуле началось финальное заседание по делу экс-президента Юн Сок Еля
В суде Сеула началось финальное заседание по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, обвиняемого в мятеже из-за введения военного положения в 2024 году. Ключевым вопросом процесса остается мера наказания, которую запросит прокуратура, — от пожизненного заключения до смертной казни.
В пятницу до оглашения запроса о наказании дело не дошло. Центральный окружной суд Сеула назначил дополнительное заседание на следующий вторник, на котором специальный прокурор представит позицию обвинения. Суд, как ожидается, может вынести приговор в начале февраля.
На скамье подсудимых находятся восемь человек, включая экс-президента. Следствие настаивает, что действия Юна носили характер мятежа и были направлены на подрыв Конституции, тогда как сам он утверждает, что действовал в рамках чрезвычайных президентских полномочий. Среди других обвиняемых — бывший министр обороны и экс-глава национальной полиции.
По версии прокуратуры, Юн Сок Ель незаконно объявил военное положение при отсутствии реальной чрезвычайной угрозы, отдал приказы о привлечении армии и полиции для блокирования Национального собрания и попытался сорвать голосование по отмене своего указа, а также распорядился задержать руководство парламента и лидеров партий. Он стал первым действующим президентом страны, привлеченным к уголовной ответственности под стражей, и после временного освобождения вновь был арестован по дополнительным обвинениям, передает «Радиоточка НСН».
