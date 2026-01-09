В Сеуле началось финальное заседание по делу экс-президента Юн Сок Еля

В суде Сеула началось финальное заседание по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, обвиняемого в мятеже из-за введения военного положения в 2024 году. Ключевым вопросом процесса остается мера наказания, которую запросит прокуратура, — от пожизненного заключения до смертной казни.

В пятницу до оглашения запроса о наказании дело не дошло. Центральный окружной суд Сеула назначил дополнительное заседание на следующий вторник, на котором специальный прокурор представит позицию обвинения. Суд, как ожидается, может вынести приговор в начале февраля.