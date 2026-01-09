В Белгородской области при атаке дрона на автобус пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на автобус предприятия в Волоконовском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, инцидент произошел в районе хутора Григорьевка. Дрон атаковал автобус, в результате чего двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения.