В Белгородской области при атаке дрона на автобус пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на автобус предприятия в Волоконовском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, инцидент произошел в районе хутора Григорьевка. Дрон атаковал автобус, в результате чего двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения.

Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

Пострадавших эвакуировали с места происшествия и доставили в Волоконовскую центральную районную больницу, после чего их перевели в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

Гладков отметил, что атаки беспилотников на территорию региона продолжаются. В результате ударов повреждены автомобили, частные дома и социальные объекты в Грайворонском, Шебекинском, Волоконовском, Белгородском и Краснояружском округах, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
