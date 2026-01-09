В Вологодской области заявили о ликвидации всех алкомаркетов
В Вологодской области прекратили работу или были перепрофилированы все алкомаркеты, ранее действовавшие в регионе. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов, заявив, что формат специализированных магазинов по продаже алкоголя в области больше не существует.
По словам главы региона, все торговые точки сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты», а их ассортимент изменен таким образом, что алкоголь теперь занимает лишь около 20% представленных товаров. Магазины сети «Красное&Белое», как утверждается, уже более полугода не реализуют спиртное и готовятся к смене вывесок.
Региональные власти также продолжают работу по переформатированию так называемых «наливаек». По данным губернатора, из 125 таких заведений 75 уже закрыты либо преобразованы в кафе, еще 50 остаются на контроле.
Филимонов подчеркнул, что принятые меры направлены на изменение структуры розничной торговли и сокращение доступности алкоголя на территории области, передает «Радиоточка НСН».
